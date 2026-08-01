Майор ЗСУ Євген Карась обвінчався з відомою акторкою: перші фото з таїнства

Євген Карась обвінчався

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Майор ЗСУ та командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» Євген Карась обвінчався з акторкою театру «Культ» Катериною Шведенко.

Про це у Facebook повідомив лідер політичної сил «Братство» Дмитро Корчинський, а також вже й опублікував перші фото з таїнства. Весілля відбулося 31 липня. Катерина Шведенко на кадрах постає в білій мереживній сукні з довгим вельоном. А от сам Євген Карась відмовився від традиційного костюму, натомість він обрав військову форму.

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Після вінчання відбулося невеличке святкування події, де серед гостей був військовий та репер Олександр Ярмак. За словами Дмитра Корчинського, після цього молодята вирушили одразу ж на фронт.

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Євген Карась обвінчався / © facebook.com/korchynskyi

«Був сьогодні на вінчанні Євгена Карася (ЗСУ) та Катерини Шведенко (однієї з провідних акторок театру „Культ“). Після цього коротке святкування й увечері молоді відбули у весільну подорож на фронт. Все було добре», — йдеться в повідомленні Дмитра Корчинського.

Євген Карась обвінчався / © facebook.com/korchynskyi

Зазначимо, про стосунки Євгена Карася та Катерини Шведенко взагалі мало що відомо, хоча пара їх і не приховує. Вони зустрічаються вже понад два роки, і річницю святкують 10 липня. Закохані не лише обвінчались, а й перебувають в офіційному шлюбі, оскільки на їхніх безіменних пальцях видніються обручки.

Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Гладкий таємно одружився. Артист вже відгуляв весілля в колі близьких та вперше показав свою молоду дружину-красуню.

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