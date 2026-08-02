Ротару, Данилко, Білик та інші у молодості: який вигляд мали українські зірки на початку кар'єри

Софія Ротару, Андрій Данилко та Ірина Білик

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Імена таких артистів, як Софія Ротару, Андрій Данилко, Ірина Білик та багато інших вже давно на слуху.

Свій творчий шлях знаменитості розпочали багато років тому. Зірки пройшли тернистий шлях зі злетами та падіннями, але все ж таки здобули славу та випустили чимало хітів. Редакція сайту ТСН.ua пропонуємо подивитися, який вигляд українські знаменитості мали на початку кар’єри та як відтоді змінились.

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Софія Ротару

Софія Ротару розпочала свій кар’єрний шлях далекого 1962 року, а серйозно вирішила стати співачкою 1964-го, коли вступила на диригентсько-хорове відділення Чернівецького музичного училища. Відтоді й почалося становлення артистки. 1971 року виконавиця здобула всенародну славу завдяки пісні «Червона рута», тривалий час вона гастролювала з однойменним ансамблем. 1986 року Софія Ротару розпочала сольну кар’єру. Найвідоміші пісні співачки «Водограй», «Пісня буде поміж нами», «Чебреці», «Одна калина» та багато інших. Зараз Софії Ротару 78 років. Вона уникає публічності, але відомо, що артистка проживає в Київській області.

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Софія Ротару в молодості та зараз

Ірина Білик

Співачка розпочала свій кар’єрний шлях 1976 року, коли дебютувала у дитячому пісенному ансамблі. З роками вона не відпустила ідею стати вокалісткою. 1988 року Ірина Білик почала працювати над власним репертуаром, 1989-го привернула до себе увагу виступом на фестивалі «Червона рута». Пополярність до артистки прийшла 1994 року. Вже тоді вона почала активно гастролювати Україною. Найвідоміші пісні виконавиці — «Я пливу», «Ти мій», «Не ховай очей» та багато інших. Зараз Ірині Білик 56 років. Вона продовжує сяяти на сцені та тішити прихильників своїми піснями.

Ірина Білик у молодості та зараз

Андрій Данилко

Андрій Данилко розпочав свій кар’єрний шлях 1991 року. Щоправда, артист вирішив виступати в оригінальному образі під сценічним ім’ям Вєрка Сердючка. І це неабияк сподобалось глядачам. Вєрку Сердючку полюбили прихильники за її щирість, дотепний гумор, відвертість та, звичайно, артистичність. Вєрка Сердючка випустила низку популярних пісень, а 2007 року здобула всесвітню популярність, коли з композицією Dancing Lasha Tumbai феєрично дебютувала на конкурсі «Євробачення» Зараз Андрієві Данилку 52 роки. Артист тішить прихильників концертами, але от нові пісні вже тривалий час не презентує.

Андрій Данилко в молодості та зараз

Наталія Могилевська

Співачка розпочала сольну кар’єру 1995 року. Вона феєрично дебютувала на фестивалі «Червона рута» та «Слов’янському базарі». Артистка активно випускала пісні, які ставали хітами. Найвідоміші композиції виконавиці — «Відправила Message», «Покохай мене таку», «Відірватись від землі», «Я танцювала», «Я — весна» та багато інших. Зараз Наталії Могилевській 51 рік. Вона випускає нові пісні, продовжує гастролювати, а також насолоджується сімейним життям, виховуючи двох доньок.

Наталія Могилевська в молодості та зараз

Олександр Пономарьов

Артист розпочав музичну кар’єру 1992 року. Слава Олександра Пономарьова доволі швидко росла. Популярність співаку принесли такі пісні, як «Я люблю тільки тебе», «Він чекає на неї», «Зіронька», «А ти просто кохай» та багато інших. Зараз виконавцеві 52 роки. Він веде активну концертну діяльність та тішить новими піснями.

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Олександр Пономарьов у молодості та зараз

Ольга Сумська

Ольга Сумська зараз є однією з найвідоміших акторок України. Свою кар’єру знаменитість розпочала 1983 року. Знакова роль у житті артистки була у серіалі «Роксолана», де вона просто підкорила глядачів своєю грою. Зараз Ользі Сумській 59 років. Вона й надалі знімається в картинах, але куди частіше акторку можна помітити на театральній сцені.

Ольга Сумська у молодості та зараз

Тіна Кароль

Артистка від раннього дитинства демонструвала свій співочий талант. З роками знаменитість ще наполегливіше йшла до визнання. І наприкінці 90-х слава прийшла до Тіни Кароль. Популярні пісні артистки — «Ніжно», «Вище хмар», «Скандал», «Намалюю тобі», «Україна — це ти» та ще багато інших. Зараз Тіні Кароль 41 рік. Вона продовжує випускати пісні та давати концерти.

Тіна Кароль у молодості та зараз

Оля Полякова

За Олею Поляковою закріпилося амплуа епатажної білявки. Однак на початку кар’єри артистка створювала більш серйозні пісні. Згодом виконавиця віднайшла свою родзинку та полюбилась слухачам. Найвідоміші пісні артистки — «Шльопки», «Королева ночі», «Ей, секундочку», «Колишній» та багато інших. Зараз сольна кар’єра Олі Полякової, якій 47 років, дещо на паузі. Однак вона розвиває проєкт The Nogi, де співає розважальні пісні.

Оля Полякова в молодості та зараз

Руслана

Кар’єра Руслани Лижичко як співачки розпочалась 1993 року. Шалену популярність артистка здобула 2004 року, коли з піснею «Дикі танці» виборола для України першу перемогу на конкурсі «Євробачення». Зараз Руслані 53 роки. Співачка дивує не лише енергетикою на сцені, а й зовнішнім виглядом, оскільки з роками майже не змінюється.

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Руслана в молодості та зараз

Надя Дорофєєва

Артистка почала займатися вокалом ще в ранньому дитинстві. Коли співачка подорослішала, то серйозно взялась за співочу кар’єру. Знаменитість брала участь у «Караоке на Майдані», «Шансі», «Американському шансі». Слава ж до виконавиці прийшла, коли вона стала учасницею гурту «Время и Стекло». Від 2020 року Надя Дорофєєва розвиває сольну кар’єру. Зараз співачці 36 років. Вона випустила чимало хітів, якими тішить прихильників на своїх концертах.

Надя Дорофєєва в юності та зараз / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала добірку про українських зірок без макіяжу. Пропонуємо подивитися, який вигляд без косметики мають Ірина Білик, Наталія Могилевська, Ольга Сумська та інші знаменитості.

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