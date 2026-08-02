Що робити зі старими церковними календарями й іконками: відповідь священика

Чи можна викидати ікони / © Фото з відкритих джерел

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У багатьох домівках із роками накопичуються церковні календарі, паперові іконки, буклети з молитвами, освячені листівки чи інші релігійні предмети. Коли вони стають старими або пошкодженими, у людей часто виникає запитання: чи можна їх просто викинути у смітник, чи це буде неповагою до святині? Священнослужителі пояснюють, що до таких речей варто ставитися з пошаною. Водночас Церква не закликає зберігати всі старі друковані матеріали роками. Головне, поводитися з ними гідно та без зневаги.

Чи можна викидати старі церковні календарі

Якщо календар містить зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих або іншу церковну символіку, його не рекомендують просто кидати до побутового сміття разом із харчовими відходами.

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Після завершення року такий календар уже не виконує свого практичного призначення, однак ставитися до нього бажано шанобливо.

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Священики зазначають, що це не є суворою церковною забороною, але давня традиція радить утилізувати подібні речі більш поважно.

Як правильно позбутися старого календаря

Існує кілька способів, які вважаються прийнятними. Найчастіше рекомендують:

віднести календар до храму, якщо там приймають подібні речі;

акуратно спалити його у безпечному місці;

якщо це неможливо, скласти окремо та передати на переробку, попередньо переконавшись, що зображення не будуть використані неналежним чином.

У багатьох парафіях існують спеціальні місця для збору старих церковних календарів, іконок та молитовників.

Що робити зі старими паперовими іконками

Паперові іконки, освячені зображення чи маленькі образки також не радять просто викидати. Якщо вони сильно пошкодилися, вигоріли або порвалися, найкраще:

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передати їх до храму;

обережно спалити, а попіл закопати у чистому місці, де не ходять люди.

Саме такий спосіб багато священників називають найбільш шанобливим.

А якщо іконка дерев’яна або металева? Дерев’яні, металеві чи керамічні ікони не потрібно спалювати.

Якщо вони зіпсувалися настільки, що їх уже неможливо використовувати, краще звернутися до священика своєї парафії. У багатьох храмах знають, як правильно утилізувати такі предмети відповідно до церковної традиції.

Якщо ж іконка лише трохи потемніла чи має незначні пошкодження, її можна відреставрувати або залишити вдома.

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Чи стосується це старих молитовників

Такі самі рекомендації стосуються старих молитовників, духовної літератури, освячених листівок та інших друкованих видань із релігійною символікою.

Якщо книги ще придатні до використання, їх можна віддати іншим людям або пожертвувати бібліотеці при храмі.

Якщо ж видання вже непридатне, його також бажано передати до церкви або утилізувати шанобливим способом.

Чого робити не варто

Священнослужителі радять уникати зневажливого ставлення до церковних речей. Не рекомендується:

використовувати календарі чи іконки як пакувальний папір;

рвати їх навмисно;

залишати на смітниках або у місцях, де по них можуть ходити люди;

застосовувати для побутових потреб, які можуть сприйматися як неповага до святині.

Йдеться не про страх перед покаранням, а про прояв поваги до того, що пов’язане з вірою.

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