"Когда ета закончится?": у Самарі "вулкани" після удару по Wildberries, росіяни верещать про завершення "СВО"

Пожежа на Wildberries у Самарі / © Exilenova+

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У ніч проти 2 серпня українські далекобійні безпілотники атакували Самарську область РФ, завдавши ударів не лише по об’єктах паливної інфраструктури, а й по великому логістичному комплексу маркетплейса Wildberries «Новосемейкіно», де після влучання спалахнула масштабна пожежа. На тлі нової атаки місцеві жителі відкрито заговорили про необхідність завершення розв’язаної Кремлем війни проти України.

Про це повідомляють Telegram-канали Exilenova+ та ASTRA.



Під удар потрапив логістичний центр Wildberries «Новосемейкіно», площа якого становить близько 128 тисяч квадратних метрів.

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Комплекс розпочав роботу лише у травні 2025 року і вважається одним із найбільших логістичних об’єктів компанії в регіоні.

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Опубліковані очевидцями відеозаписи демонструють, що після атаки значна частина складського комплексу була охоплена вогнем, а над будівлею здіймався густий стовп чорного диму.

Пресслужба Wildberries підтвердила факт пожежі, заявивши, що вона виникла «внаслідок атаки безпілотників».

У компанії повідомили, що на місці працюють пожежно-рятувальні служби, а «попередньо постраждалих немає».

Водночас логістичні процеси були переналаштовані на інші об’єкти, щоб забезпечити прийом товарів і відвантаження замовлень.

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Губернатор Самарської області В’ячеслав Федоріщев повідомив, що режим безпілотної небезпеки в регіоні оголосили близько третьої години ночі.

Приблизно через годину російська влада ввела план «Килим», а повітряний простір над усією областю був тимчасово закритий.

На тлі атаки в російських соцмережах поширилося відео, на якому мешканка Самари емоційно реагує на вибухи та фактично закликає до припинення війни.

«Господи, коли ж це все закінчиться, мене з ранку трясе від цих звуків… У нас ні сирени, ні х*я не було, просто есемеску відправили», — говорить жінка на записі, який активно поширюють російські Telegram-канали.

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Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження низки стратегічних російських об’єктів, зокрема Саратовського нафтопереробного заводу, військового аеродрому «Енгельс», де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а також нафтобази «Людиновська» у Калузькій області, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Про ураження логістичного комплексу Wildberries Генштаб ЗСУ не повідомляв, однак інформація про пожежу на цьому об’єкті поширюється російськими Telegram-каналами та підтверджується заявою самої компанії щодо виникнення займання після атаки безпілотників.

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