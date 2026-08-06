ФБР підозрювало Трампа у роботі на РФ: Білий дім оприлюднив архівні документи про розслідування

Дональд Трамп / © Associated Press

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Білий дім оприлюднив архівні матеріали ФБР щодо розслідування проти Дональда Трампа, розпочатого у травні 2017 року. Тоді спецслужби перевіряли версію, чи не працює американський лідер в інтересах Кремля. Поштовхом для цієї перевірки стало резонансне звільнення Трампом очільника ФБР Джеймса Комі.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Внутрішні меморандуми ФБР показують, що розслідування під кодовою назвою Oxferd Comma було розпочато одразу після звільнення Комі 9 травня 2017 року. Підставою розслідування стало звинувачення, яке, як показують оприлюднені документи, власні агенти бюро здебільшого відкинули.

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«ФБР відкриває повне розслідування на основі конкретної фактичної підстави, яка обґрунтовано вказує, що президент Дональд Дж. Трамп міг або може, свідомо чи несвідомо, бути залученим до діяльності в інтересах або від імені уряду Російської Федерації, що може становити порушення федерального кримінального законодавства або загрози національній безпеці Сполучених Штатів», — йдеться в електронному повідомленні про відкриття розслідування від 16 травня 2017 року.

Зазначається, що метою розслідування є встановлення того, чи був президент США під керівництвом чи контролем Російської Федерації, або чи координував він діяльність із нею у спосіб, що становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки.

Меморандум, підготовлений підрозділом контррозвідки ФБР, чітко вказував, на побоювання щодо російського впливу та перешкоджання правосуддю включали звільнення Комі — частково через публічні пояснення Трампа щодо цього рішення.

ФБР позначило це розслідування як «чутливу слідчу справу» та заявило, що це був «найменш нав’язливий метод для реагування на серйозний ризик для національної безпеки, який становила описана діяльність».

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Зазначається, що розслідування почали попри те, що правоохоронці не змогли підтвердити жодної змови між Росією та кампанією Трампа під час виборів 2016 року.

Подальше розслідування спеціального прокурора Джона Дарема, оприлюднене Міністерством юстиції США за адміністрації Байдена у 2023 році, дійшло висновку, що не було жодних підстав навіть для відкриття ФБР початкового розслідування «Crossfire Hurricane» щодо нібито змови Трампа з Росією.

Справу було закрито 9 квітня 2019 року, правоохоронці не знайшли доказів зв’язку з РФ. Пізніше документи показали, що Комі звільнили з обґрунтованих причин, оскільки Міністерство юстиції вважало, що він неналежним чином провів розслідування щодо електронних листів Гілларі Клінтон. Зазначається, що усе це розсдлуванняможе бути спровоковане Клінтон, з метою «очорнити» репутацію президента США.

Нагадаємо, компанія президента США Дональда Трампа почала продавати платний доступ до дописів президента США у соцмережі Truth Social. Новий сервіс орієнтований на великі інвестиційні компанії та трейдерів.

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