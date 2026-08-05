Росія ще ніколи не була такою слабкою: як удари українських дронів руйнують імперію Путіна

Удари українських дронів знищують економіку РФ та владу Путіна / © ТСН.ua

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Протягом останніх тижнів інтенсивні удари українських безпілотників знищили понад десяту частину складських потужностей російського гіганта Wildberries та вивели з ладу чверть нафтопереробної інфраструктури РФ. Ці безпрецедентні атаки змусили Москву запровадити нормування пального у більшості регіонів та завдали агресору збитків на мільярди доларів.

Про це йдеться в авторській статті директора дослідницького центру Туран та старшого наукового співробітника Йорктаунського інституту Джозефа Епштейна для Newsweek.

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Руйнування російської логістики та економіки

Дрони успішно атакували 8 великих логістичних центрів компанії під Москвою, Санкт-Петербургом, у Краснодарі та окупованому Сімферополі. Лише на відновлення цих приміщень російському бізнесу доведеться витратити близько 460 мільйонів доларів, не рахуючи колосальних фінансових втрат від згорілого товару.

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Окрім складів, Україна завдала критичного удару по нафтопереробній галузі країни-агресорки. Через втрату 25% потужностей один із найбільших світових експортерів енергоресурсів наразі не здатен повною мірою забезпечити пальним навіть власні автомобілі.

Зміна американської стратегії

На тлі цих подій політика США зазнала кардинальних змін після усвідомлення того, що російський диктатор прагне винятково капітуляції України. Початкові спроби умиротворення швидко змінилися на стратегію надання Києву повної свободи дій у виборі цілей для далекобійних ударів.

Американська адміністрація відмовилася від попередніх страхів щодо ескалації та зняла багаторічні обмеження на використання зброї. Палаючі російські склади та нафтопереробні заводи стали прямим наслідком скасування цих заборон і передавання ініціативи українським військовим.

«Коли Трамп запитав Зеленського на липневому саміті НАТО в Анкарі, чи поїде той до Москви на переговори, Зеленський відповів, що це надто небезпечно, адже там літає багато українських дронів», — зазначає автор публікації.

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Втрата впливу на пострадянському просторі

Другим важливим стовпом нової реальності стала стрімка втрата Росією своїх геополітичних позицій, оскільки всі сили Кремля зараз поглинає війна проти України. Сполучені Штати активно перехоплюють ініціативу, просуваючи власні інтереси на Південному Кавказі та в Центральній Азії.

Яскравим прикладом стало посередництво Вашингтона в укладанні мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, конфлікт між якими Москва штучно підтримувала протягом 30 років для збереження свого впливу. Паралельно США уклали стратегічні контракти з Казахстаном та Узбекистаном на десятки мільярдів доларів.

Експерт наголошує, що ці країни свідомо відвертаються від РФ після десятиліть постійного тиску та погроз із боку Кремля. Вони чудово розуміють, що їхнє власне виживання зараз напряму залежить від здатності України вистояти у цій війні.

Путін власноруч зруйнував власну державу, перетворивши її на корумповану клептократію, яка виявилася абсолютно не готовою до тривалого протистояння. У результаті сьогодні Російська Федерація є слабшою, ніж у будь-який інший момент від 1991 року, і сусідні держави роблять усе можливе, щоб вона такою і залишалася.

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Нагадаємо, Україна може стати для Європи важливішою за США. На тлі сумнівів у надійності Вашингтона саме Київ має необхідний Європі оборонний потенціал завдяки бойовому досвіду, сильній армії та передовим військовим технологіям.

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