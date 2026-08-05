Зростає більшою за магазинну: чим підживити диню зараз, щоб мати солодкий урожай

Диня / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Щоб отримати солодкі плоди вагою до трьох із половиною кілограма, садівникам доведеться враховувати чимало нюансів, адже ці потужні лози потребують особливого підходу до підживлення на різних етапах росту.

Про це повідомляє Homes and gardens.

Реклама

Коли починати підживлювати дині

Дині потребують великої кількості поживних речовин через активний ріст лози та формування великих плодів. Процес починається ще до висаджування: ґрунт збагачують органічними речовинами, такими як компост або добре перепрілий гній, щоб забезпечити рослинам міцний старт.

Реклама

За словами Робін Фелпс, тренерки з садівництва та консервування рослин у Sow Many Plants, підживлення після пересадки та на початку цвітіння є двома найважливішими етапами протягом усього вегетаційного періоду.

«Дині потребують підживлення одразу після пересадки та ще раз на початку цвітіння. Саме тоді рослинам потрібна енергія для розвитку лози та зав’язування плодів», — пояснює вона.

Після появи перших квітів експертка рекомендує повторювати підживлення кожні два-три тижні аж до кінця літа, поки листя не почне відмирати, а плоди повністю не дозріють.

Які добрива потрібні диням після садіння

На початковій стадії після пересадки розсади в ґрунт рослині життєво необхідний азот для підтримки сильного розвитку лози та листя. У цей період радять застосовувати добрива з вищим вмістом азоту (наприклад, NPK 10-5-5) або універсальні збалансовані склади.

Реклама

Сьюзен Малвіхілл, досвідчена садівниця та авторка книги «Довідник зі шкідників городу», ділиться власним методом внесення таких добрив.

«Я викопую посадкову яму на кілька сантиметрів глибше, ніж коренева грудка, посипаю її збалансованим добривом, покриваю приблизно сантиметром ґрунту, а потім саджу розсаду. Таким чином, коріння не буде безпосередньо контактувати з добривами під час посадки, але матиме доступ до добрив у міру зростання», — додає садівниця.

Чим підгодовувати дині під час цвітіння та зав’язування плодів

Коли рослина починає цвісти, її потреба в елементах змінюється: кількість азоту зменшують, натомість збільшуючи частку калію та фосфору. Для цього підходять добрива зі співвідношенням NP-K 5-10-10 або 4-6-8, а також рідкі морські водорості чи рибна емульсія.

Для повноцінного розвитку плодів добрива також мають містити кальцій, що допомагає уникнути верхівкової гнилі.

Реклама

«Рідкі ламінарії та кальцієво-магнієві добавки допомагають запобігти гниттю кінчиків квіток та покращують розмір і солодкість», — зазначає Робін Фелпс.

Експерти застерігають від використання азотних добрив після початку цвітіння, оскільки це призведе до розростання листя та лози на шкоду квітам і плодам. Водночас будь-які підживлення слід вносити суворо за рекомендованими нормами, щоб уникнути переудобрення, яке проявляється в’яненням листя та появою білої кірки на ґрунті.

Чим і як підживити город — останні новини

Нагадаємо, часто в середині літа огірки перестають рости, зав’язь жовтіє і опадає, а плоди взагалі зникають. У такий момент зазвичай здається, що врятувати рослини вже неможливо і їх час викидати. Однак досвідчені городники кажуть, що за допомогою правильного догляду огірки можна легко оживити і зібрати ще багато свіжих овочів.

Також ми писали, коли на помідорах вже зав’язалися плоди і квіти майже зникли, настав час для останнього підживлення. Експерти радять у цей період дати рослинам калій — він допоможе помідорам швидше дозріти і стати смачнішими. Це стосується як звичайних низьких помідорів на городі, так і високих кущів.

Новини партнерів