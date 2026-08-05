Роками повертав тіла воїнів: загинув керівник пошукової групи «Плацдарм» Олексій Юков

Олексій Юков / © Associated Press

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Керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков, який всі роки російсько-української війни брав участь у пошукових операціях і повертав з фронту тіла полеглих захисників, загинув.

Про загибель чоловіка повідомила його дружина Євгенія на своїй сторінці у Facebook.

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«Мій чоловік загинув», — написала вона, не вказавши інших деталей.

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Військовий Сергій Гнезділов повідомляє, що Юков отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.

«Велика втрата для мене особисто та мого кола спілкування. Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена, жив в Словʼянську. Його імʼя — це про Український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним», — зазначив Гнезділов.

«Юков Олексій назавжди в строю…. Друже, ти неймовірний, те, що ти робив — це мало хто може зробити…. Немає слів…» — написав у своєму Facebook начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

Що відомо про Олексія Юкова

До 2014 року Олексій повертав додому останки воїнів, полеглих у Другій світовій війні. Після початку російської агресії став шукати тіла загиблих українських солдатів та цивільних. Також забирав з місць боїв тіла російських солдатів.

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Зокрема, в одному з інтерв’ю Юков розповідав, що здичавілі свині, які втекли з покинутих ферм і господарств селян, бігають руїнами знищених сіл і харчуються тілами полеглих українських військових.

Раніше ТСН.ua підготував адаптацію інтерв’ю Associated Press з Олексієм Юковим, де він розповідав страшні і шокувальні деталі своєї роботи.

Дата публікації 16:42, 09.04.25 Кількість переглядів 625 Шукаємо останки воїнів у свинячих фекаліях – жахлива правда від керівника "Плацдарму"

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