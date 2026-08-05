Зірка серіалу "Тед Лассо" вийшла у світ з кумедною сумкою-хотдогом

Джуно Темпл / © Associated Press

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Акторка Джуно Темпл, яка у серіалі виконує роль Кілі Джонс, відвідала прем’єру 4 сезону у Нью-Йорку. Вона обрала для події цікавий образ, головне місце у якому посідала її бірюзова вінтажна сукня від Модного дому Gucci.

Легке і ніжне вбрання акторки було з ефектним глибоким декольте та декором на животі. Довга спідниця падала додолу, мала шлейф і невеликий розріз спереду.

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Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно доповнила сукню гламурним взуттям зі стразами і широким чокером на шиї. Її зачіска була пишною і високою, однак головну увагу у луку привертала її сумка від Judith Leiber у вигляді хотдога всипаного стразами.

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Сумка стала справжньою родзинкою образу зірки, але це і не дивно, адже такі аксесуари Джуно обирає часто і любить виділятися за допомогою них.

Джуно Темпл / © Associated Press

Наприклад, на прем’єру фільму «Веном: Останній танець» вона прийшла з сумкою у вигляді космічної тарілки, яку зробив бренд Judith Leiber, а на 76-ту церемонію вручення премії Primetime Emmy Awards з сумкою у вигляді тигра.

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