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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Зірка серіалу "Тед Лассо" вийшла у світ з кумедною сумкою-хотдогом

Такий аксесуар обрала би не кожна жінка.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джуно Темпл

Джуно Темпл / © Associated Press

Акторка Джуно Темпл, яка у серіалі виконує роль Кілі Джонс, відвідала прем’єру 4 сезону у Нью-Йорку. Вона обрала для події цікавий образ, головне місце у якому посідала її бірюзова вінтажна сукня від Модного дому Gucci.

Легке і ніжне вбрання акторки було з ефектним глибоким декольте та декором на животі. Довга спідниця падала додолу, мала шлейф і невеликий розріз спереду.

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно доповнила сукню гламурним взуттям зі стразами і широким чокером на шиї. Її зачіска була пишною і високою, однак головну увагу у луку привертала її сумка від Judith Leiber у вигляді хотдога всипаного стразами.

Сумка стала справжньою родзинкою образу зірки, але це і не дивно, адже такі аксесуари Джуно обирає часто і любить виділятися за допомогою них.

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно Темпл / © Associated Press

Наприклад, на прем’єру фільму «Веном: Останній танець» вона прийшла з сумкою у вигляді космічної тарілки, яку зробив бренд Judith Leiber, а на 76-ту церемонію вручення премії Primetime Emmy Awards з сумкою у вигляді тигра.

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