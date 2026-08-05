Військова домагалась своїх колег по службі: торкалась до сідниць, грудей та статевих органів

Військова, яку засудили за домагання під час служби / © Bild

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У Великій Британії засудили військову Королівського флоту, яка домагалась до інших військовослужбовців. Також їх виключили із складу ВМС.

Про це пише BILD.

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Молода військовослужбовиця, як стверджується, протягом кількох місяців на есмінці HMS Dauntless переслідувала своїх власних товаришів по службі. Зрештою вона сама опинилася перед судом і була засуджена до 18 місяців позбавлення волі. Крім того, її виключили з ВМС.

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За даними суду, матроска торкалася чоловіків у паховій області, щипала колег за груди та соски, била товаришок по сідницях і обмацувала їхні груди. При цьому вона виголошувала непристойні репліки на кшталт: «Я люблю свою каву так само, як і своїх чоловіків: велику та міцну». Особливо часто це, як стверджується, стосувалося новобранців.

У військовому суді на базі Булфорд у Південній Англії заслухали цей незвичайний випадок. Звинувачення висувалися проти жінки, яка сексуально домагалася як чоловіків, так і жінок. Суддя назвав це «ганебною кампанією» проти власних товаришів по службі. Суд ухвалив суворий вирок: на кораблі вона була «хижачкою».

25-річна жінка тривалий час заперечувала звинувачення. Її захист, серед іншого, посилався на діагноз «аутизм». Однак суд не дав на це переконати себе. У підсумку її визнали винною за шістьма пунктами звинувачення у сексуальних домаганнях, засудили до 18 місяців військового ув’язнення та остаточного виключення з Королівського флоту.

Нагадаємо, у Великій Британії нетверезі солдати викрали бронетранспортер і протаранили цивільні автомобілі.

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