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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Метт Деймон, його дружина та дві їхні доньки позували на прем'єрі фільму "Одіссея"

На прем’єру фільму в Сеулі актор був разом з родиною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Метт Деймон з дружиною і доньками

Метт Деймон з дружиною і доньками / © Associated Press

55-річний Метт Деймон з’явився на прем’єрі фільму «Одіссея» в Сеулі разом із дружиною Лучіаною та двома молодшими доньками — 17-річною Джією і 15-річною Стеллою.

Для заходу актор обрав коричневий костюм у ледь помітну смужку, сіру сорочку та краватку. Його дружина з’явилася в кобальтово-синій сукні з вишуканим декольте, яку доповнила гламурними прикрасами та зачіскою з локонами.

Метт Деймон з дружиною / © Associated Press

Метт Деймон з дружиною / © Associated Press

Дівчата ж обрали романтичні сукні у світлих відтінках, зробили зачіски та макіяж. Кожна доповнила образи прикрасами.

Спочатку родина позувала для спільного фото, а потім усі разом показали руками популярний жест у формі серця.

Метт Деймон з дружиною і доньками / © Associated Press

Метт Деймон з дружиною і доньками / © Associated Press

Метт Деймон з дружиною і доньками / © Associated Press

Метт Деймон з дружиною і доньками / © Associated Press

Окрім Джії та Стелли, Метт і Лучана виховують ще двох доньок — 20-річну Ізабеллу та 27-річну Алексію. Під час прем’єри фільму у Лондоні актор вийшов на червону доріжку з усіма своїми дівчатами і їхня спільна поява викликала фурор.

Метт Деймон з дружиною і доньками у Лондоні / © Getty Images

Метт Деймон з дружиною і доньками у Лондоні / © Getty Images

У новому фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» Деймон виконує головну роль Одіссея. Стрічка заснована на однойменній давньогрецькій поемі Гомера.

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