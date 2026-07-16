Метт Деймон прийшов на прем’єру з дружиною і донькою-красунею

Актор Метт Деймон з дружиною і донькою / © Associated Press

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Метт Деймон — багатодітний батько, адже разом зі своєю дружиною Лючіаною виховав чотирьох доньок. Одна з дівчат для актора — названа дитина, адже коли він познайомився зі своєю дружиною, жінка була вагітна від іншого чоловіка донькою Ізабеллою. Дитину деймон вважає своєю і виростив її як рідну доньку.

Три біологічні доньки актора — Ізабелла, Джія та Стелла — народилися вже коли пара одружилася. Зараз, коли дівчата дорослі, Деймон взяв їх з собою на прем’єру фільму «Одіссея», у якому виконав головну роль. Спільна сімейна поява спершу відбулася минулого тижня у Лондоні — уся родина з’явилася на хіднику.

Метт Деймон з дружиною і доньками у Лондоні / © Getty Images

На прем’єрі у Нью-Йорку з актором окрім дружини на фотокол вийшла лише Ізабелла, якій вже 20 років.

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Красуня одягла розкішну сукню зі світлим візерунком, що мала асиметричний поділ та тонкі бретельки. Лючіана ж обрала для події шовкову білу сукню з галтером.

Метт Деймон з дружиною і донькою Ізабеллою у Нью-Йорку / © Associated Press

Також під час інтерв’ю актор поділився особистим. Демон зізнався, що всі ті виснажливі дні на знімальному майданчику були недаремними після того, як він почув відгук однієї зі своїх доньок, яка подивилася фільм, хоча і не назначив яка із дівчат це сказала.

«Вона подивилася „Одіссею“, і коли фільм закінчився, повернулася до мене й сказала: „Тату, я пишаюся тобою“», — розповів Демон. «Вона ніколи раніше не говорила нічого подібного, бо ми зазвичай багато жартуємо одне з одним. І в той момент я подумав: „Усе було не дарма“».

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