Вся в дідуся: 19-річна онучка Дональда Трампа переборщила із засмагою та бронзером

Кай Трамп / © Associated Press

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Онука Дональда Трампа — 19-річна Кай Трамп — відвідала церемонію вручення премії ESPY Awards у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Дівчина, яка захоплюється гольфом, як і її дідусь-президент, обрала зовсім не лаконічний образ для своєї появи.

Кай одягла золоту гламурну вечірню сукню з декольте та тонкими бретельками, що була розшита бісером та стразами. У сукні був прямий силует, а окрім декору її також прикрашав високий розріз.

Кай Трамп / © Associated Press

Образ Кай доповнила золотими босоніжками та вишуканими коштовностями з діамантами, що прикрашали її шию і вуха.

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Однак головним все ж у цьому образі зірки став відтінок її шкіри — Кай помітно переборщила з автозасмагою та бронзером, які нанесла на тіло, тому її шкіра помітно виділялася.

Кай Трамп / © Associated Press

У новому образі дівчина стала дуже схожою на свого дідуся-президента.

Дональд Трамп / © Associated Press

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