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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
866
Час на прочитання
1 хв

Вся в дідуся: 19-річна онучка Дональда Трампа переборщила із засмагою та бронзером

Гламурний образ дівчини привернув багато уваги, але річ була не в сукні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кай Трамп

Кай Трамп / © Associated Press

Онука Дональда Трампа — 19-річна Кай Трамп — відвідала церемонію вручення премії ESPY Awards у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Дівчина, яка захоплюється гольфом, як і її дідусь-президент, обрала зовсім не лаконічний образ для своєї появи.

Кай одягла золоту гламурну вечірню сукню з декольте та тонкими бретельками, що була розшита бісером та стразами. У сукні був прямий силует, а окрім декору її також прикрашав високий розріз.

Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

Образ Кай доповнила золотими босоніжками та вишуканими коштовностями з діамантами, що прикрашали її шию і вуха.

Однак головним все ж у цьому образі зірки став відтінок її шкіри — Кай помітно переборщила з автозасмагою та бронзером, які нанесла на тіло, тому її шкіра помітно виділялася.

Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

У новому образі дівчина стала дуже схожою на свого дідуся-президента.

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
866
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