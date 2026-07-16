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- Шоу-бізнес
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Вся в дідуся: 19-річна онучка Дональда Трампа переборщила із засмагою та бронзером
Гламурний образ дівчини привернув багато уваги, але річ була не в сукні.
Онука Дональда Трампа — 19-річна Кай Трамп — відвідала церемонію вручення премії ESPY Awards у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Дівчина, яка захоплюється гольфом, як і її дідусь-президент, обрала зовсім не лаконічний образ для своєї появи.
Кай одягла золоту гламурну вечірню сукню з декольте та тонкими бретельками, що була розшита бісером та стразами. У сукні був прямий силует, а окрім декору її також прикрашав високий розріз.
Образ Кай доповнила золотими босоніжками та вишуканими коштовностями з діамантами, що прикрашали її шию і вуха.
Однак головним все ж у цьому образі зірки став відтінок її шкіри — Кай помітно переборщила з автозасмагою та бронзером, які нанесла на тіло, тому її шкіра помітно виділялася.
У новому образі дівчина стала дуже схожою на свого дідуся-президента.