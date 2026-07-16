ДНК-тест розкрив сімейну таємницю через 36 років / © pixabay.com

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Двоє американців лише через 36 років випадково дізналися, що після народження їх переплутали в пологовому будинку й вони все життя росли в чужих сім’ях. Тепер обидві родини судяться з медичним закладом, де, за їхніми словами, сталася фатальна помилка.

Про це йдеться у матеріалі ladbible.

Історія сталася у штаті Північна Дакота (США). У 1988 році Кайл Байлін і Джеремі Моррісон народилися в медичному центрі Unity Medical Center у місті Графтон. Родини стверджують, що немовлят випадково віддали не тим батькам, і лише через десятиліття вони дізналися правду.

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Як повідомляє KKTV, Джеремі Моррісон випадково виявив підміну завдяки сервісу для пошуку родичів за ДНК. Його тітка здала генетичний тест, після чого в системі з’явився незнайомий чоловік — Кайл Байлін, якого алгоритм визначив як її племінника.

Спочатку Джеремі не міг зрозуміти, як це можливо, адже ніколи не чув про такого родича. Однак знахідка допомогла пояснити питання, яке мучило його все життя.

«У моїй родині не було нікого, хто був би схожий на мене. Я був єдиною світловолосою дитиною серед темноволосих родичів», — розповів він.

Подальший ДНК-тест показав, що люди, яких він 36 років вважав своїми батьками, насправді є біологічними батьками Кайла.

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За словами Джеремі, якби помилки не сталося, його життя могло б скластися зовсім інакше.

«Я, мабуть, працював би на фермі разом зі своїм старшим братом, про існування якого навіть не знав», — сказав він.

Чоловік також зазначив, що версію про випадкову підміну вже після народження виключає, адже обидві сім’ї жили в різних місцях і діти не контактували одна з одною.

Попри те, що Кайл і Джеремі ще не зустрілися особисто, їхні батьки вже познайомилися з чоловіками, яких тепер вважають своїми біологічними синами.

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Обидві сім’ї подали позов проти лікарні

У медичному центрі відкидають звинувачення та просять суд закрити справу. У заяві лікарні наголосили, що зараз намагаються з’ясувати всі обставини «надзвичайно незвичайної ситуації».

«Обидва чоловіки народилися в нашій лікарні в один день у 1988 році, і ми усвідомлюємо, який глибокий вплив це відкриття мало на них і їхні сім’ї», — йдеться в заяві.

У медзакладі також пояснили, що через майже 40 років медичні документи та кадрові записи того періоду вже не збереглися, а жоден із працівників, які тоді приймали пологи, більше не працює в лікарні.

Водночас адміністрація заявляє, що не знайшла доказів того, що саме персонал лікарні винен у можливій підміні дітей.

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