Її образ нагадував стиль 1980-х: Зендея знову опинилася у центрі уваги через одяг

Зендея / © Getty Images

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Американська акторка Зендея прийшла в архівному вбранні від дизайнера Зухайра Мурада на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, що записувалося у Нью-Йорку.

Вона знову займалася просуванням фільму «Одіссея» Крістофера Нолана. Вбрання акторки було з весняно-літньої колекції 2013 року і виконане у стилістиці 1980-х років, адже складалося з жакету з баскою та архітектурними плечима та мініспідниці з розрізом.

Зендея / © Getty Images

Одягла акторка жакет на голе тіло, чим додала луку ефектності. Виготовлений костюм із золотої парчі та вишитий вручну блискітками в тон.

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Образ Зендея доповнила золотими туфлями і зачіскою з довгим кучерявим волоссям.

Зендея / © Getty Images

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