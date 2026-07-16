ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Її образ нагадував стиль 1980-х: Зендея знову опинилася у центрі уваги через одяг

Зірка продовжує рекламний тур під час якого демонструє вишукані образи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Зендея

Зендея / © Getty Images

Американська акторка Зендея прийшла в архівному вбранні від дизайнера Зухайра Мурада на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, що записувалося у Нью-Йорку.

Вона знову займалася просуванням фільму «Одіссея» Крістофера Нолана. Вбрання акторки було з весняно-літньої колекції 2013 року і виконане у стилістиці 1980-х років, адже складалося з жакету з баскою та архітектурними плечима та мініспідниці з розрізом.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Одягла акторка жакет на голе тіло, чим додала луку ефектності. Виготовлений костюм із золотої парчі та вишитий вручну блискітками в тон.

Образ Зендея доповнила золотими туфлями і зачіскою з довгим кучерявим волоссям.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie