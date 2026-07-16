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- Шоу-бізнес
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Її образ нагадував стиль 1980-х: Зендея знову опинилася у центрі уваги через одяг
Зірка продовжує рекламний тур під час якого демонструє вишукані образи.
Американська акторка Зендея прийшла в архівному вбранні від дизайнера Зухайра Мурада на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, що записувалося у Нью-Йорку.
Вона знову займалася просуванням фільму «Одіссея» Крістофера Нолана. Вбрання акторки було з весняно-літньої колекції 2013 року і виконане у стилістиці 1980-х років, адже складалося з жакету з баскою та архітектурними плечима та мініспідниці з розрізом.
Одягла акторка жакет на голе тіло, чим додала луку ефектності. Виготовлений костюм із золотої парчі та вишитий вручну блискітками в тон.
Образ Зендея доповнила золотими туфлями і зачіскою з довгим кучерявим волоссям.