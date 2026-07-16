Ідеальна краса від штучного інтелекту: чому ШІ формує нові стандарти, яким майже неможливо відповідати

Ідеальна краса від штучного інтелекту / © Associated Press

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Сьогодні достатньо кількох слів у чаті або спеціальному сервісі, щоб за лічені секунди отримати реалістичне зображення спортсмена, моделі чи будь-якої іншої людини. На перший погляд здається, що штучний інтелект створює щось абсолютно нове. Насправді ж він навчається на мільйонах фотографій, які вже опубліковано в інтернеті. Про це йдеться у матеріалі видання Psychology Today.

Саме тому ШІ не вигадує нові стандарти привабливості, він відтворює ті, які роками домінували в медіа, а подекуди навіть робить їх ще виразнішими. Саме такого висновку дійшли дослідники Університету Торонто, результати роботи яких були опубліковані в журналі Psychology of Popular Media.

Яку красу «вивчив» штучний інтелект

У межах дослідження науковці створили 300 зображень за допомогою трьох найпопулярніших платформ генерації зображень. Кожній системі пропонували створити зображення чоловіків, жінок, спортсменів і спортсменок без жодних уточнень щодо віку, раси, етнічного походження чи інших фізичних характеристик.

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Після цього дослідники детально проаналізували зовнішність персонажів, їхній одяг та демографічні особливості. Результати виявилися напрочуд однорідними.

Спортсменів майже завжди зображували дуже худорлявими, з мінімальним відсотком жиру та чітко промальованими м’язами. Чоловіків часто показували оголеними до пояса й максимально мускулистими, водночас жінки значно частіше були одягнені у відкритий одяг.

Особливо показовим стало те, що жіночі тіла майже не відрізнялися між собою незалежно від того, були вони спортсменками чи ні. Варіативність форм і розмірів була практично відсутня.

Фактично ШІ не створив новий ідеал краси, він лише багаторазово відтворив уже знайомий західний стандарт привабливості.

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Проблематичність

Психологи давно знають, що регулярний контакт з ідеалізованими образами впливає на сприйняття власного тіла. Людина майже автоматично порівнює себе з тим, що бачить навколо. Такі порівняння можуть позначатися на самооцінці, харчових звичках, ставленні до фізичних навантажень і загальному психологічному щасті.

Особливість штучного інтелекту полягає в масштабі. Якщо раніше створення рекламних чи журнальних фотографій проходило через фотографів, редакторів і видавців, то тепер будь-хто може за кілька хвилин згенерувати тисячі надзвичайно реалістичних зображень.

Через це виникає ілюзія, що такі тіла є звичайними й типовими, хоча насправді вони базуються на вибірці інтернет-зображень, де вже давно переважають люди, які відповідають традиційним стандартам краси.

Як результат, формується замкнене коло, медіа впливають на ШІ, а він створює ще більше однакових образів, тож вони знову стають матеріалом для навчання нових моделей.

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Тиск на спортсменів

Автори дослідження наголошують, що особливо гостро ця проблема стосується спортсменів. Спорт традиційно асоціюється з витривалістю, силою, дисципліною і фізичними можливостями. Проте в епоху соціальних мереж зовнішність дедалі частіше стає частиною особистого бренду спортсмена.

ШІ-зображення також демонструють цю тенденцію. Замість того, щоб акцентувати на русі, техніці чи спортивних досягненнях, вони переважно показують тіло як об’єкт для захоплення.

Психологи вже давно розрізняють повагу до можливостей власного тіла та надмірну концентрацію лише на його зовнішньому вигляді. Коли саме зовнішність стає головним критерієм успіху, зростає ризик незадоволеності власним тілом, надмірних фізичних навантажень, небезпечного контролю ваги та розладів харчової поведінки.

І ці ризики стосуються не лише тих видів спорту, де традиційно цінується худорлявість. Тиск щодо зовнішності дедалі частіше відчувають спортсмени найрізноманітніших дисциплін.

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Кого ми майже не бачимо

Одним із найважливіших висновків дослідження стало не лише те, що штучний інлетект показує, а й те, чого він майже не показує. Згенеровані зображення рідко відображали різноманітність людських тіл. Майже не було людей різного віку, різної статури, з фізичними особливостями чи спеціальними потребами. Особливо вузьким виявився спектр жіночих типів фігури.

Коли певні тіла майже не представлені у візуальному просторі, вони стають психологічно «невидимими». Через це люди, які не відповідають нав’язаному ідеалу, можуть почуватися менш привабливими чи навіть «неправильними», хоча саме вони й становлять більшість населення.

Необхідність цифрової грамотності

Попри всі ризики дослідники підкреслюють, що проблема полягає не в самій технології. Навпаки, штучний інтелект має величезний потенціал для створення інклюзивного візуального світу. На відміну від традиційної фотографії він здатний легко генерувати людей різного віку, комплекції, етнічного походження і фізичних особливостей.

Проте для цього необхідно переосмислити принципи навчання таких систем, уважніше добирати дані для їхнього тренування та закладати в них цінності різноманітності та репрезентації.

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Саме тому експерти дедалі частіше говорять про важливість цифрової грамотності — уміння критично оцінювати зображення, які ми бачимо щодня, та пам’ятати, що навіть найреалістичніша картинка не завжди відображає реальність.

Штучний інтелект дедалі активніше формує візуальну культуру сучасності, від реклами та освіти до соціальних мереж і медицини. І хоча його часто називають дзеркалом суспільства, будь-яке дзеркало здатне не лише відображати, а й спотворювати дійсність. Якщо ШІ продовжить відтворювати лише вузькі стандарти краси, ризик того, що вони сприйматимуться як єдина норма, лише зростатиме. Саме тому майбутнє цієї технології залежить не лише від алгоритмів, а й від того, які людські цінності ми вкладемо в її розвиток.

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