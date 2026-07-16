Зелене світло для схем?: Стерненко назвав катастрофічні наслідки відставки Федорова

Володимир Зеленський і Сергій Стерненко / © Володимир Зеленський

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Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України є серйозним ударом по внутрішній єдності країни, який підриває довіру західних партнерів та фактично консервує корупційні схеми у відомстві.

Таку різку заяву зробив громадський діяч і волонтер, а також колишній радник вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко.

Стерненко переконаний, що Федорова звільнили саме через його безкомпромісну позицію щодо фінансових зловживань. Це рішення, на думку волонтера, стане негативним сигналом для будь-якого наступника на цій посаді.

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«Відставка Михайла Федорова для країни означає також і те, що наступний міністр буде намагатися не чіпати корупційні потоки. Тому що цей міністр саме за це [звільнений], я переконаний. А також за те, що не підтримував бездумні вбивства людей. Наступний міністр буде боятися чіпати будь-які корупційні потоки. Бо в нього вже буде приклад перед очима, що сталося з попереднім міністром, якому навіть не дали часу провести реформи», — наголосив Стерненко.

Він додав, що через це кадрове рішення Україна «точно не стала сильнішою».

Крім того, Стерненко заявив про «великий удар по єдності всередині країни» і «свято у росіян» через це рішення.

«Вони (росіяни — Ред.) сьогодні просто святкують від учора. Вони пишуть пости, як вони в захваті від такого рішення», — зазначив волонтер.

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Також Стерненко вважає, що відставка Федорова може підірвати довіру західних партнерів.

«Це також підриває і довіру партнерів до нас. А про що можна домовлятися з нами, якщо ось така ситуація стається з міністром оборони. Та й домовлялися з одним міністром оборони, завтра інший. Хто знає, скільки у вас там в Україні, скажуть нам західні партнери, міністрів зміниться за наступний рік. Ви ж розумієте, що робота з партнерами це зокрема побудова певних людських відносин з іншими міністрами інших країн. Але вже як є», — підсумував Сергій Стерненко.

Звільнення Федорова та новий уряд: останні новини

Нагадаємо, що вчора, 15 липня, міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з Міноборони.

Нардепи розповіли, що Володимир Зеленський хотів запропонувати нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

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Сьогодні Верховна Рада більшістю голосів затвердила новий склад Кабінету міністрів. Призначення голів МЗС і Міноборони відклали.

Володимир Зеленський доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.

Після новин про відставку Михайла Федорова у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський не міг миритися з «війною» між очільником Міноборони і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Сьогодні президент дійсно підтвердив, що між Сирським і Федоровим був конфлікт.

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Відставка Федорова викликала протести по всій Україні.

Сам Федоров сьогодні перервав тривале мовчання низкою гучних заяв: він вимагав зміни керівництва ЗСУ та розкритикував Сирського.

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