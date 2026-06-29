Донька Кейт Мосс вразила всіх у мінісукні на показі мод в Парижі

Ліла Мосс / © Getty Images

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Вулиці французької столиці вже схожі на один великий подіум, адже у Парижі зібралися зірки світу шоубізнесу і моди. Серед відомих облич, які з’явилися на престижному заході — показі Saint Laurent — була модель Ліла Мосс, донька Кейт Мосс.

Ліла Мосс / © Getty Images

23-річна модель з’явилася в обтислій парчевій мінісукні з довгими рукавами, виконаній у ніжних синьо-золотих тонах. Ефектний крій підкреслював її струнку фігуру та довгі ноги, а весь образ був вишуканим, свіжим та достатньо яскравим, щоб не залишитися на задньому плані навіть серед численних відомих гостей.

Ліла доповнила образ розпущеним світлим волоссям, зачесаним набік, елегантними туфлями та сумкою через плече. Хоча про неї досі часто пишуть як про доньку однієї з найвідоміших моделей усіх часів, Ліла Мосс давно вийшла з тіні своєї матері і активно будує кар’єру самостійно.

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Ліла Мосс / © Getty Images

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