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Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо у смугастому топі та панамці відвідала матч збірної Аргентини на ЧС-2026
Зірка відвідала свій перший матч у межах чемпіонату світу.
29-річна акторка, модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — Каміла Морроне — відвідала футбольний матч і показала у своєму Instagram, як це було.
Вона вирушила до Далласа на матч Аргентина-Йорданія, який також став для неї першим у житті матчем на чемпіонаті світу. «Я відчуваю невимовну гордість за Аргентину та цю команду, — каже вона. — Це буквально у мене в крові! У мене не було вибору!»
Зазначимо, попри те, що Каміла народилася в США, вона має глибоке латиноамериканське коріння. Її мати — Люсіла Полак, а батько — Максімо Морроне. Обидва вони родом з Аргентини й іммігрували до США незадовго до народження доньки.
На стадіон дівчина одягла асиметричний топ і панамку в кольорах прапора Аргентини, а також білі джинси. На щоці, як справжня футбольна вболівальниця, вона намалювала прапор збірної, за яку вболівала.
Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо разом із сином відвідала матч чемпіонату світу-2026 — вона вболівала за Бразилію.