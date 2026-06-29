Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо у смугастому топі та панамці відвідала матч збірної Аргентини на ЧС-2026

Каміла Морроне / © Instagram Каміли Морроне

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29-річна акторка, модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — Каміла Морроне — відвідала футбольний матч і показала у своєму Instagram, як це було.

Вона вирушила до Далласа на матч Аргентина-Йорданія, який також став для неї першим у житті матчем на чемпіонаті світу. «Я відчуваю невимовну гордість за Аргентину та цю команду, — каже вона. — Це буквально у мене в крові! У мене не було вибору!»

Каміла Морроне / © Instagram Каміли Морроне

Каміла Морроне / © Instagram Каміли Морроне

Каміла Морроне / © Instagram Каміли Морроне

Зазначимо, попри те, що Каміла народилася в США, вона має глибоке латиноамериканське коріння. Її мати — Люсіла Полак, а батько — Максімо Морроне. Обидва вони родом з Аргентини й іммігрували до США незадовго до народження доньки.

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На стадіон дівчина одягла асиметричний топ і панамку в кольорах прапора Аргентини, а також білі джинси. На щоці, як справжня футбольна вболівальниця, вона намалювала прапор збірної, за яку вболівала.

Каміла Морроне / © Instagram Каміли Морроне

Каміла Морроне / © Instagram Каміли Морроне

Каміла Морроне / © Instagram Каміли Морроне

© Instagram Каміли Морроне

Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо разом із сином відвідала матч чемпіонату світу-2026 — вона вболівала за Бразилію.

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