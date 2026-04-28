Дівчину Леонардо Ді Капріо помітили папараці і її образ був ідеальним

Вітторія Черетті / © Getty Images

27-річну італійську модель Вітторію Черетті сфотографували на вулицях нью-йоркського району Трайбека, де вона продемонструвала стриманий, але бездоганний весняний лук.

Образ Вітторії складався з білої футболки, чорних джинсів оверсайз та структурованої куртки молочного відтінку. Образ моделі доповнювали чорні шкіряні балетки з квадратним мисом — модель, яка активно набирає популярність через її комфорт. Але ключовим елементом цієї комбінації, безумовно, є сумка від Giorgio Armani, вартість якої 2595 доларів.

Сумка виготовлена ​​з матової шкіри теплого коричневого відтінку і відповідає всім аспектам сучасного тренду «тихої розкоші». Хоч вона була не великого розміру, але її форма здавалася дуже місткою, також у сумки були короткі ручки, також були відсутні великі логотипи, які би відвертали увагу від краси виробу.

Однак Вітторія давня прихильниця мінімалізму, що помітно не лише по її міських образах, а і тому, що зірка обирає для червоних доріжок. Нагадаємо, що у березні вона відвідала церемонію врученні «Оскар» разом зі своїм бойфрендом Леонардо Ді Капріо і була одягнена у вишукану сукню від Alaia, яка мала простий фасон і лише одну креативну деталь на ліфі.

