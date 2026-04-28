- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Дівчину Леонардо Ді Капріо помітили папараці і її образ був ідеальним
Лук вона доповнила коричневою сумкою, яка хоч і здавалась простою, але стала чудовим акцентом.
27-річну італійську модель Вітторію Черетті сфотографували на вулицях нью-йоркського району Трайбека, де вона продемонструвала стриманий, але бездоганний весняний лук.
Образ Вітторії складався з білої футболки, чорних джинсів оверсайз та структурованої куртки молочного відтінку. Образ моделі доповнювали чорні шкіряні балетки з квадратним мисом — модель, яка активно набирає популярність через її комфорт. Але ключовим елементом цієї комбінації, безумовно, є сумка від Giorgio Armani, вартість якої 2595 доларів.
Сумка виготовлена з матової шкіри теплого коричневого відтінку і відповідає всім аспектам сучасного тренду «тихої розкоші». Хоч вона була не великого розміру, але її форма здавалася дуже місткою, також у сумки були короткі ручки, також були відсутні великі логотипи, які би відвертали увагу від краси виробу.
Однак Вітторія давня прихильниця мінімалізму, що помітно не лише по її міських образах, а і тому, що зірка обирає для червоних доріжок. Нагадаємо, що у березні вона відвідала церемонію врученні «Оскар» разом зі своїм бойфрендом Леонардо Ді Капріо і була одягнена у вишукану сукню від Alaia, яка мала простий фасон і лише одну креативну деталь на ліфі.