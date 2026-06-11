У прозорій блузці та мініспідниці: ексдівчина Леонардо Ді Капріо продемонструвала сміливий образ

Каміла Морроне / © Getty Images

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Модель та акторка Каміла Морроне потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, продемонструвавши ефектний total black look з пікантним акцентом.

Аргентинсько-американська красуня, яка раніше перебувала у стосунках із Леонардо Ді Капріо, з’явилася на вулицях мегаполіса у чорній прозорій блузці з легкої тканини, яка була розстебнута в зоні V-поібного декольте. Крізь тканину був помітний бюстгальтер, що додало образу зухвалості.

Каміла Морроне / © Getty Images

Блузку Морроне поєднала з чорною мініспідницею із завищеною талією та лаконічним кроєм, яка підкреслила її струнку фігуру. Завдяки монохромному виконанню образ мав елегантний та дорогий вигляд, попри свою відвертість. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі із золотистими декоративними елементами.

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З аксесуарів модель обрала чорні сонцезахисні окуляри і сережки-кільця. Волосся Каміла залишила розпущеним, уклавши його легкими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на нюдовій помаді.

Нагадаємо, Каміла Морроне у мереживній сукні з відвертим декольте сходила на шоу.

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