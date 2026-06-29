У Чопі виявили закопане тіло 1,5-місячної дитини: деталі моторошного злочину

Прийшли перевірити сина, а знайшли тіло доньки на городі: на Закарпатті мати закопала немовля

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У Чопі на Закарпатті горе-мати закопала тіло півторамісячної дитини на своєму подвір’ї.

Про це передають поліція і прокуратура Закарпатської області.

Працівники місцевої служби у справах дітей прийшли до родини перевірити умови проживання старшого сина 39-річної жінки. Під час спілкування із сусідами було з’ясовано, що кілька місяців тому жінка народила дівчинку. Водночас пояснити, де перебуває немовля, вона не змогла. Тому соцслужби заявили до поліції.

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За попередніми даними, жінка народила дитину у березні цього року, однак свідоцтво про народження дитини не оформила. Сама горе-мати стверджує, що через кілька тижнів після пологів дівчинка випала в неї з рук, вдарилася об підлогу та померла. До медиків жінка не зверталася.

Після цього загорнула тіло дитини у тканину та закопала на городі біля будинку. За попередніми даними, у той момент жінка могла перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Вона вказала місце, де закопала тіло дитини. Там правоохоронці виявили рештки немовляти.

Жінку затримано. Їй повідомлено про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

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Старший, трирічний син жінки наразі перебуває у рідної тітки.

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