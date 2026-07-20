Метт Деймон з дружиною відвідав Чемпіонат світу з футболу

Метт Деймон з дружиною Лючіаною / © Getty Images

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Актор Метт Деймон зробив перерву у рекламному турі до фільму «Одіссея» і вирішив відвідати фінал Чемпіонату світу з футболу. Голлівудська зірка відвідав подію разом з дружиною Лючіаною і судячи по образу жунки — вони вболівали за Аргентину.

Рія у тім, що Лючіана поєднала білі штани з деніму та біло-блакитну футболку збірної, також на її голові був капелюшок із написом, а на шиї шарф. Тет же обрав для появи на стадіоні синє поло і світлі джинси.

Метт Деймон з дружиною / © Getty Images

Ця поява пари відбулася після того, як вони разом зі своїми чотирма доньками разом вийшли на фотокол у Лондоні. Неймовірні доньки-красні актора зачарували публіку.

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Метт Деймон з дружиною і чотирма доньками у Лондоні / © Getty Images

Нагадаємо, що перемогла на Чемпіонаті світу Іспанія. Підтримати збірну своєї країни прилетіла до США у повному складі королівська родина — король Філіп, королева Летиція та дві їхні доньки Леонор і Софія.

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