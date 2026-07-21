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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Брат принцеси Кейт опублікував миле фото дворічного сина на прогулянці

Молодший брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – поділився в Instagram рідкісними кадрами свого сина Ініго та собак.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ініго Міддлтон

Ініго Міддлтон / © instagram.com/jmidy

Джеймс Міддлтон опублікував у себе в Instagram фотографію свого сина, щоб відсвяткувати важливу подію.

На знімку Ініго сидить поряд зі своїми двома золотистими ретріверами, Мейбл та Іслою, на природі. Дворічний Ініго має просто чарівний вигляд у темно-синьому з білим в'язаному джемпері поверх червоної картатої сорочки, у поєднанні з синіми штанями та похідними чобітками.

Ініго Міддлтон / © instagram.com/jmidy

Ініго Міддлтон / © instagram.com/jmidy

39-річний Джеймс поділився фотографією на честь дня народження своєї собаки Ісли, написавши: «З 4-м днем ​​народження, Ісло», додавши до підпису емодзі повітряної кульки.

Шанувальники королівської родини були в захваті від фотографії, один із них прокоментував: «Занадто багато милоти на одному фото!».

Десять місяців тому, коли Ініго святкував своє дворіччя, його батько також ділився фото сина із собаками.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
222
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