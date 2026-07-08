Брат принцеси Кейт поділився в Мережі ніжним фото із сестрою, заявивши, як пишається нею

Джеймс Міддлтон і принцеса Кейт / © Instagram Джеймса Міддлтона

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Брат Кейт Міддлтон приєднався до принцеси Уельської у благодійному сходженні на три вершини і без вагань поділився чудовою фотографією з нею та майже всією родиною.

«Я неймовірно пишаюся своєю дорогою сестрою ❤️⛰️

Два роки тому я сказав тобі, що ми разом підкоримо цю гору. Ми говорили про сходження на гори, поки ти лежала в лікарні, і про неймовірну цілющу силу природи для тіла і розуму. Тому для мене було величезною честю приєднатися до тебе у твоєму сходженні на три вершини на підтримку благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity.

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Джеймс Міддлтон і принцеса Кейт / © Instagram Джеймса Міддлтона

Бачити, як далеко ти просунулася, це просто неймовірно надихає. Твоя сила, стійкість і цілеспрямованість, а також те, що ти чудова мати, дружина, дочка та сестра, надихають мене та багатьох інших щодня.

Продовжуй бути собою», - написав Джеймс у підписі під двома знімками, якими поділився у своєму Instagram.

Сім'я Міддлтонів і сім'я Уельських / © Instagram Джеймса Міддлтона

Нагадаємо, минулими вихідними принцеса Уельська завершила сходження на три вершини (Three Summits Challenge) — благодійний забіг на підтримку Королівської онкологічної лікарні Марсден, пов'язаної з лікарнею, де вона проходила лікування. У Instagram вона також поділилася безліччю сімейних знімків.

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