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Брат принцеси Кейт поділився в Мережі ніжним фото із сестрою, заявивши, як пишається нею
Джеймс Міддлтон поділився знімками зі своєю сестрою принцесою Уельською, коли вони разом підкорили три вершини гір.
Брат Кейт Міддлтон приєднався до принцеси Уельської у благодійному сходженні на три вершини і без вагань поділився чудовою фотографією з нею та майже всією родиною.
«Я неймовірно пишаюся своєю дорогою сестрою ❤️⛰️
Два роки тому я сказав тобі, що ми разом підкоримо цю гору. Ми говорили про сходження на гори, поки ти лежала в лікарні, і про неймовірну цілющу силу природи для тіла і розуму. Тому для мене було величезною честю приєднатися до тебе у твоєму сходженні на три вершини на підтримку благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity.
Бачити, як далеко ти просунулася, це просто неймовірно надихає. Твоя сила, стійкість і цілеспрямованість, а також те, що ти чудова мати, дружина, дочка та сестра, надихають мене та багатьох інших щодня.
Продовжуй бути собою», - написав Джеймс у підписі під двома знімками, якими поділився у своєму Instagram.
Нагадаємо, минулими вихідними принцеса Уельська завершила сходження на три вершини (Three Summits Challenge) — благодійний забіг на підтримку Королівської онкологічної лікарні Марсден, пов'язаної з лікарнею, де вона проходила лікування. У Instagram вона також поділилася безліччю сімейних знімків.