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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Брат принцеси Кейт поділився в Мережі ніжним фото із сестрою, заявивши, як пишається нею

Джеймс Міддлтон поділився знімками зі своєю сестрою принцесою Уельською, коли вони разом підкорили три вершини гір.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Джеймс Міддлтон та принцеса Кейт

Джеймс Міддлтон і принцеса Кейт / © Instagram Джеймса Міддлтона

Брат Кейт Міддлтон приєднався до принцеси Уельської у благодійному сходженні на три вершини і без вагань поділився чудовою фотографією з нею та майже всією родиною.

«Я неймовірно пишаюся своєю дорогою сестрою ❤️⛰️

Два роки тому я сказав тобі, що ми разом підкоримо цю гору. Ми говорили про сходження на гори, поки ти лежала в лікарні, і про неймовірну цілющу силу природи для тіла і розуму. Тому для мене було величезною честю приєднатися до тебе у твоєму сходженні на три вершини на підтримку благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity.

Джеймс Міддлтон і принцеса Кейт / © Instagram Джеймса Міддлтона

Джеймс Міддлтон і принцеса Кейт / © Instagram Джеймса Міддлтона

Бачити, як далеко ти просунулася, це просто неймовірно надихає. Твоя сила, стійкість і цілеспрямованість, а також те, що ти чудова мати, дружина, дочка та сестра, надихають мене та багатьох інших щодня.

Продовжуй бути собою», - написав Джеймс у підписі під двома знімками, якими поділився у своєму Instagram.

Сім'я Міддлтонів і сім'я Уельських / © Instagram Джеймса Міддлтона

Сім'я Міддлтонів і сім'я Уельських / © Instagram Джеймса Міддлтона

Нагадаємо, минулими вихідними принцеса Уельська завершила сходження на три вершини (Three Summits Challenge) — благодійний забіг на підтримку Королівської онкологічної лікарні Марсден, пов'язаної з лікарнею, де вона проходила лікування. У Instagram вона також поділилася безліччю сімейних знімків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
161
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