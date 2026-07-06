У світлій сукні та чорних-слінгбеках: принцеса Уельська відвідала дитячу лікарню

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Кетрін повернулася до знайомої дитячої лікарні, яку вона підтримує вже майже десять років, щоб ознайомитися з новими розробками в галузі догляду за пацієнтами та підтримки сімей у цьому центрі.

Це був її перший візит туди з грудня 2023 року приблизно за місяць до того, як вона відійшла від виконання громадських обов’язків на тлі операції на черевній порожнині, а пізніше і діагнозу раку.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кейт одягла сукню кольору вершкового масла з чорними ґудзиками від Suzannah London, оглянула деякі палати та дізналася про те, що лікарня проходить важливу програму розширення, яка дозволить їй надавати ширшу допомогу дітям. Образ свій принцеса доповнила чорними туфлями-слінгбеками на підборах Сamilla Elphick, а також чорним тонким поясом на талії та діамантовими сережками-підвісками з перлами Annoushka Jewellery.

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Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Візит принцеси Уельської відбувся на тлі заяви благодійного підрозділу лікарні про те, що він сподівається зібрати 133 мільйони доларів (100 мільйонів фунтів стерлінгів) на будівництво нової будівлі, яка буде зведена поряд із наявною.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кетрін мило поспілкувалася з пацієнтами цієї клініки та їхніми батьками, відповідала на різні їхні запитання та мило усміхалася, а також отримала букет квітів від однієї з дітей.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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