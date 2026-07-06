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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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112
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На Брянщині знищили пускову С-400, яку РФ могла використовувати для ударів по Києву (відео)

Оператори 413 полку СБС “Рейд” знищили у Брянській області РФ пускову установку комплексу С-400. 

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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С-400

С-400

У ніч на 6 липня 2026 року оператори 413 полку СБС “Рейд” виявили та знищили на території Брянської області РФ пускову установку комплексу С-400.

За даними підрозділу, установку могли використовувати для пусків балістичних ракет по наземних цілях.

Удар по російському комплексу відбувся під час чергової масованої атаки РФ по Україні.

У 413 полку зазначили, що Брянська область є одним зі стандартних районів, звідки російські війська здійснюють пуски балістичних ракет по Києву.

Знищення пускової установки С-400, наголосили в “Рейді”, означає збережені життя цивільних українців попри плани ворога.

Атака на Київ 6 липня: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. За попередніми даними, ворог застосував близько 15 ракет різних типів — балістичних, гіперзвукових і крилатих.

Під ударом опинилися Київ, Київщина та Одеса. У столиці пошкоджень зазнали житлові будинки в чотирьох районах. Найскладніша ситуація була в Подільському та Дарницькому районах, де зафіксовані прямі влучання у багатоповерхівки, часткові руйнування конструкцій і масштабні пожежі.

За останніми даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці загинули 12 людей, ще 46 дістали поранення, серед них троє дітей. На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи, через що в місті тимчасово перекривали рух на кількох вулицях.

Критична ситуація також склалася у Вишневому на Київщині. Там через загрозу повторної детонації оголосили евакуацію та оточили небезпечну територію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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