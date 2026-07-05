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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Леді Габріелла Віндзор носить сумку, як у принцеси Уельської Кейт

Королівська особа була помічена з таким аксесуаром на кінних перегонах в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Леді Габріелла Віндзор

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Це сумка Mini Midi Mayfair від Aspinal of London, і принцеса Уельська Кейт вже давно є шанувальницею цього культового силуету в кількох кольорах, доводячи, що це одна з тих рідкісних сумок, які ніколи не виходять із моди.

Леді Габріелла Віндзор була помічена з цією моделлю класичного дизайну свіжого м’ятно-зеленого відтінку, який ідеально доповнював її бездоганний стиль у день перегонів в Аскоті. Вона носила аксесуар у поєднанні із сукнею-пальтом Claire Mischevani, капелюхом білого кольору від Jess Collett Milliner, туфлями-човниками від Emmy London та квітковими сережками у вухах.

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Раніше ми показували, який вигляд мають сумки принцеси Кейт від цього ж бренду, а також розказували про те, хто ще з королівських осіб полюбляє носити цей аксесуар.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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