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Астрологиня назвала чоловіків-знаків зодіаку, які не будуть робити романтичних жестів заради жінки
Напевно, немає жодної жінки, яка — хоча б на початковому етапі стосунків — не мріяла про романтичні прояви почуттів.
Звісно, лицарі на білому коні та спів серенад під вікном залишилися в минулому, але це не означає, що ми не чекаємо на них від коханих людей.
Астролог Людмила Булгакова назвала чоловіків-знаків зодіаку, які не будуть робити красиві жести заради жінок.
Телець
Тельці — не найромантичніший знак Зодіаку: притаманна їм практичність не дозволяє їм робити пафосні жести, які, окрім краси, не несуть жодного іншого змістовного навантаження. Замість мільйона червоних троянд чоловіки цього знака воліють подарувати ковбасу — на їхню думку, це набагато практичніше.
Рак
Раки, незважаючи на притаманну представникам цього знака ніжність і чуйність, рідко роблять широкі романтичні жести, оскільки вважають, що справжня турбота набагато важливіша за ефектні флешмоби. Чоловіки цього знака подбають про те, щоб їхня партнерка ні в чому не відчувала нестачі, і з ними в цьому сенсі важко сперечатися.
Козеріг
Козероги впевнені, що всі ці букети, цукерки та зізнання, які у багатьох з нас асоціюються з романтикою, — це не більше ніж марна трата грошей. Тому вони вважають за краще дарувати максимально корисні подарунки, і це не обов’язково каструлі та сковорідки, а, наприклад, коштовності — як вдале вкладення коштів
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