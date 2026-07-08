Розпізнати тіла неможливо: РФ вбила ударом по АЗС подружжя, яке пережило окупацію

Подружжя Ірини та Сергія із Харківської області

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Під час удару по АЗС в Ізюмі 5 липня Росія вбила подружжя Сергія та Ірини із села Кам’янка Харківської області, яке на початку війни 2022 року було в окупації. Вони змогли вибратися, а після деокупації повернулися.

Про це розповів мешканець села Дмитро Сенчук.

За його словами, вони підʼїхали на АЗС в Ізюмі, щоб заправити машину, коли по заправці прилетіло.

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«Пережили пекло в 22-му році, вижили, врятувалися… Після деокупації повернулися на рідну землю. Працювали, відбудовували, робили все, щоб продовжувати життя в рідному селі. Але росіяни обірвали життя людей, які просто любили свою малу Батьківщину і любили життя. Сергій і Ірина були добрими і світлими людьми, які завжди зустрічали посмішками. Такі справжні…

Вони вважаються безвісти зниклими, бо їхні тіла сильно постраждали після російського обстрілу.

«Бо ідентифікувати фрагменти тіл, які були знайдені на території АЗС після влучання російського снаряду, — неможливо. Треба чекати результатів ДНК, щоб офіційно визнати Ірину та Сергія загиблими», — додав Сенчук.

Атака на Київ 8 липня — що відомо

Нагадаємо, вночі 8 липня Росія атакувала Київ ракетами, внаслідок чого в різних районах міста виникли пожежі та руйнування.

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Найбільше постраждав Святошинський район. Там загорілися адміністративна будівля та складські приміщення. А у Деснянському районі через ворожий удар загорілися складські приміщення.

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