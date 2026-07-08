Балістичний терор Києва: як зупинити російські удари "Іскандерами" та "Цирконами"

Експерт пояснив, як можна зупинити балістичний терор Путіна

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Росія продовжує бити балістикою по українських містах. Лише за останній тиждень після ударів по Києву росіяни забрали життя 50 киян. Путін користується відсутністю у нас антибалістики і просто знищує багатоквартирні будинки разом з людьми.

ТСН.ua з’ясовував, скільки ще триватиме балістичний терор, яку кількість балістики виробляє РФ та як можна зупинити такі дії противника.

Чому українська ППО пропускає балістичні ракети

На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, причина того, що наша ППО пропускає балістику, банальна — немає протиракет. Він сумніваєтеся, що це сталося через модернізацію російської балістики, яку тепер важче збивати.

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«Сумнівно, що це сталося через модернізацію противником балістичних ракет. Бо під час останнього удару ми не збили як балістичні „Іскандер-М“, так і гіперзвукові ракети „Циркони“. У росіян запускають ракети по Україні три бригади, тому малоймовірно, щоб у всіх трьох були ракети останнього випуску, тобто модернізовані. Такого збігу в природі не буває. Тому обговорювати можна все що завгодно, але тут все просто і очевидно — не збиваємо, бо немає чим», — розповідає ТСН.ua Валерій Романенко.

Варто зазначити, що балістика стала козирем в руках Путіна і поки вона у нього є, він буде її використовувати. Враховуючи практичну відсутність результатів на фронті.

Звідки Росія веде обстріли балістикою: хто у зоні небезпеки

За словам експерта, стандартна дальність для балістичної ракети «Іскандер-М» — 500 кілометрів. Тому бити на таку відстань по українських містах росіяни можуть від своїх кордонів або з окупованих територій.

«У Брянській та Курській областях розміщені три бригади, які можуть обстрілювати територію України на глибину до 450 кілометрів. Балістичні „Іскандери“ запускаються з мобільних установок на базі важких тягачів. Для пуску від’їжджають десь на 50-60 кілометрів від постійного місця перебування, часто змінюючи стартові позиції. З Брянської і Курської областей росіяни можуть бити балістикою по прикордонних і прифронтових областях та Києву. А з Криму та Краснодарського краю, де знаходиться ще по одній бригаді, наносяться удари по Херсону, Миколаєву та Одесі», — пояснює авіаційний експерт.

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А щоб дістати балістикою західні чи центральні регіони України використовують МіГ-31К з якого виконують пуски «Кинджалів».

Головна небезпека від російських «Цирконів»

«Циркон» — це протикорабельна гіперзвукова ракета з бойовою частиною 200-300 кг, яка може знищувати як рухомі надводні цілі, до прикладу кораблі, так і стаціонарні об’єкти. Що і робить Путін, знищуючи багатоповерхівки у Києві.

За словами Валерія Романенка, збити «Циркон» важко, бо він має гіперзвукову швидкість до 10 Махів, а це близько 10000 км/год, і здатен маневрувати.

«Якщо класична балістика може лише злегка викривити траєкторію польоту, то „Циркон“ здатен робити досить серйозні маневри у повітрі. Він стартує і піднімається у небо, як звичайна ракета. Виходить на крейсерську висоту і прямує по ній певний час в горизонтальному польоті, як крилата ракета, а потім пікірує на ціль вже майже як балістична. І от на цій крейсерській висоті „Циркон“ якраз може виконати різні повороти і навіть заходити на Київ з тилу, тобто із заходу. І це основна особливість „Циркону“, бо зазвичай під час атаки класичною балістикою їй потрібно пройти до цілі через усе місто, а якщо там є серйозний комплекс, на кшталт ЗРК Patriot, то балістичну ракету просто зіб’ють. А от „Циркон“ може по великій дузі обійти місто і залетіти на ціль з тилу, наприклад, з Житомирської області», — пояснює експерт.

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Чим можна знищити ворожі ракети

Знищити «Циркон» ракетами ЗРК Patriot можна лише на термінальному відрізку, тобто під час пікірування. Але антиракет PAC-3 у нас зараз дуже обмаль. Те ж саме стосується і балістичної ракети «Іскандер-М», яку наша ППО неодноразово збивала.

«Збивали, бо у нас були в наявності антибалістичні ракети і наша ППО знищувала „Іскандер-М“, власне, як і „Кинджали“. А зараз немає ракет — немає чим збивати. Таку ракету, на жаль, з рушниці не зіб’єш і гармата теж не допоможе. А військова авіація взагалі не працює проти балістики», — каже експерт.

До слова, останнім часом росіяни не завдають ударів балістичними «Кинджалами», які запускають з винищувачів МіГ-31К. Хоча раніше саме цими ударами завершували свої масовані атаки. Чому не використовують зараз — лишається загадкою, можливо, накопичують для чергового масованого удару.

Як змінити ситуацію та зупинити терор балістикою

На думку Валерія Романенка, щоб змінити цю ситуацію на нашу користь, треба змінювати підходи.

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«Потрібно бити по місцях дислокації російських дивізіонів, які займаються запуском „Цирконів“ та „Іскандер-М“ — виводити з ладу російські пускові установки. Для цього потрібні наші Middle Strike. Маємо робити це масово і старанно відслідковувати місця розташування таких установок. Треба бити по пускових установках в місцях паркування і зберігання, тобто ще до пуску ракет. Такий підхід може зменшити інтенсивність ударів», — вважає авіаційний експерт.

Також варто завдавати ударів по заводах, де виробляється російська балістика, знищувати її ще до випуску з конвеєра. Відомо, що за місяць Росія виробляє до 60-70 балістичних ракет, незважаючи на санкції та нібито відсутність комплектуючих.

«Росіянам вдається обходити санкції. Вони продовжують виробляти балістичні ракети. Я вважаю, що найкращими санкціями можуть бути наші удари по підприємствах у Воткінську та Коломні, де відбувається виробництво балістики. До речі, Коломна знаходиться поза зоною активного ППО Москви, не в зоні щільної оборони. Тож наші удари по виробництву мають стати постійними. Припиниться виробництво — не буде балістики — не буде масованих атак такого рівня на Київ», — пояснює Валерій Романенко.

Саме такі методи, на думку експерта, можуть змінити ситуацію на краще.

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«Окрім цього нам потрібно прискорювати випуск наших далекобійних засобів для завдавання потужних ударів у глибокому тилу противника. Звісно, що ворог теж атакує наше виробництво — це війна, і циклічність дій ніхто не відміняв. Хто першим виконає увесь цей цикл дій, той і перемагає. Якщо ми раніше випустили, запустили — знищили, значить ми перемогли. А якщо ми з цим запізнились, цим обов’язково скористається ворог. Такі правила війни», — підсумовує він.

Дата публікації 18:51, 07.07.26 Кількість переглядів 24 Журналісти не змогли стримати емоцій від побаченого у Києві після обстрілу!

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