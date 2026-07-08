Баллистический террор Киева: как остановить российские удары "Искандерами" и "Цирконами"

Эксперт объяснил, как можно остановить баллистический террор Путина

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Россия продолжает бить баллистикой по украинским городам. Только за последнюю неделю после ударов по Киеву россияне отобрали жизни 50 киевлян. Путин пользуется отсутствием у нас антибалистики и просто уничтожает многоквартирные дома вместе с людьми.

ТСН.ua выяснял, сколько еще продлится баллистический террор, какое количество баллистики производит РФ и как можно остановить такие действия противника.

Почему украинская ПВО пропускает баллистические ракеты

По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, причина того, что наша ПВО пропускает баллистику, банальна — нет противоракет. Он сомневаетесь, что это произошло из-за модернизации российской баллистики, которую теперь труднее сбивать.

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«Сомнительно, что это произошло из-за модернизации противником баллистических ракет. Потому что во время последнего удара мы не сбили как баллистические „Искандер-М“, так и гиперзвуковые ракеты „Цирконы“. У россиян запускают ракеты по Украине три бригады, поэтому маловероятно, чтобы у всех трех были ракеты последнего выпуска, то есть модернизированые. Такого совпадения в природе не бывает. Поэтому обсуждать можно все, что угодно, но здесь все просто и очевидно — не сбиваем, потому что нечем», — рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко.

Стоит отметить, что баллистика стала козырем в руках Путина и, пока она у него есть, он будет ее использовать. Учитывая практическое отсутствие результатов на фронте.

Откуда Россия ведет обстрелы баллистики: кто в зоне опасности

По словам эксперта, стандартная дальность для баллистической ракеты «Искандер-М» — 500 километров. Поэтому бить на такое расстояние по украинским городам россияне могут от своих границ или с оккупированных территорий.

«В Брянской и Курской областях размещены три бригады, которые могут обстреливать территорию Украины на глубину до 450 километров. Баллистические „Искандеры“ запускаются с мобильных установок на базе тяжелых тягачей. Для пуска отъезжают где-то на 50-60 км от постоянного места пребывания, часто меняя стартовые позиции. Из Брянской и Курской областей россияне могут бить баллистикой по приграничным и прифронтовым областям и Киеву. А из Крыма и Краснодарского края, где находится еще по одной бригаде, наносятся удары по Херсону, Николаеву и Одессе», — объясняет авиационный эксперт.

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А чтобы достать баллистикой западные или центральные регионы Украины используют МиГ-31К, с которого выполняют пуски «Кинжалов».

Главная опасность от российских «Цирконов»

«Циркон» — это противокорабельная гиперзвуковая ракета с боевой частью 200-300 кг, которая может уничтожать как движущиеся надводные цели, например корабли, так и стационарные объекты. Что и делает Путин, уничтожая многоэтажки в Киеве.

По словам Валерия Романенко, сбить «Циркон» трудно, потому что он имеет гиперзвуковую скорость до 10 Махов, а это около 10000 км/ч, и способен маневрировать.

«Если классическая баллистика может лишь слегка искривить траекторию полета, то Циркон способен делать достаточно серьезные маневры в воздухе. Он стартует и поднимается в небо как обычная ракета. Выходит на крейсерскую высоту и следует по ней некоторое время в горизонтальном полете, как крылатая ракета, а затем пикирует на цель уже почти как баллистическая. И вот на этой крейсерской высоте „Циркон“ как раз может выполнить разные повороты и даже заходить на Киев с тыла, то есть с запада. И это основная особенность „Циркона“, потому что обычно во время атаки классической баллистики ей нужно пройти к цели через весь город, а если там есть серьезный комплекс, вроде ЗРК Patriot, то баллистическую ракету просто собьют. А вот „Циркон“ может по большой дуге обойти город и залететь на цель с тыла, например, сос стороны Житомирской области», — объясняет эксперт.

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Чем можно уничтожить вражеские ракеты

Уничтожить «Циркон» ракетами ЗРК Patriot можно только на терминальном отрезке, то есть во время пикирования. Но антиракет PAC-3 у нас сейчас очень мало. То же касается и баллистической ракеты «Искандер-М», которую наша ПВО неоднократно сбивала.

«Сбивали, потому что тогда у нас были в наличии антибалистические ракеты и наша ПВО уничтожала „Искандер-М“, собственно, как и „Кинжалы“. А сейчас нет ракет — нечем сбивать. Такую ракету, к сожалению, с ружья не собьешь и пушка тоже не поможет. А военная авиация вообще не работает против баллистики», — говорит эксперт.

К слову, в последнее время россияне не наносят удары баллистическими «Кинжалами», которые запускают с истребителей МиГ-31К. Хотя раньше именно этими ударами завершали свои массированные атаки. Почему не используются сейчас — остается загадкой, возможно, накапливают для очередного массированного удара.

Как изменить ситуацию и остановить террор баллистикой

По мнению Валерия Романенко, чтобы изменить эту ситуацию в нашу пользу, нужно менять подходы.

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«Нужно бить по местам дислокации российских дивизионов, занимающихся запуском „Цирконов“ и „Искандер-М“ — выводить из строя российские пусковые установки. Для этого нужны наши Middle Strike. Должны делать это массово и тщательно отслеживать местоположения таких установок. Надо бить по пусковым установкам в местах парковки и хранения, то есть еще до пуска ракет. Такой подход может снизить интенсивность ударов», — считает авиационный эксперт.

Также следует наносить удары по заводам, где производится российская баллистика, уничтожать ее еще до выпуска с конвейера. Известно, что за месяц Россия производит до 60-70 баллистических ракет, несмотря на санкции и отсутствие комплектующих.

«Россиянам удается обходить санкции. Они продолжают производить баллистические ракеты. Я считаю, что лучшими санкциями могут быть наши удары по предприятиям в Воткинске и Коломне, где происходит производство баллистики. Кстати, Коломна находится вне зоны активного ПВО Москвы, не в зоне плотной обороны. Так что наши удары по производству должны стать постоянными. Прекратится производство — не будет баллистики — не будет массированных атак такого уровня на Киев», — объясняет Валерий Романенко.

Именно такие методы, по мнению эксперта, могут изменить ситуацию к лучшему.

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«Кроме этого нам нужно ускорять выпуск наших дальнобойных средств для нанесения мощных ударов в глубоком тылу противника. Конечно, враг тоже атакует наше производство — это война, и цикличность действий никто не отменял. Кто первым выполнит весь этот цикл действий, тот и побеждает. Если мы раньше выпустили, запустили — уничтожили, значит, мы победили. А если мы с этим опоздали, этим обязательно воспользуется враг. Таковы правила войны», — заключает он.

Дата публикации 18:51, 07.07.26 Количество просмотров 18 Журналисты не смогли сдержать эмоций от увиденного в Киеве после обстрела!

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