Распознать тела невозможно: РФ убила ударом по АЗС супругов, переживших оккупацию

Супруги Ирины и Сергея из Харьковской области

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Во время удара по АЗС в Изюме 5 июля Россия убила супругов Сергея и Ирины из села Каменка Харьковской области, которая в начале войны 2022 года была в оккупации. Они смогли выбраться, а после деоккупации вернулись.

Об этом рассказал житель села Дмитрий Сенчук.

По его словам, они подъехали на АЗС в Изюме, чтобы заправить машину, когда по заправке прилетело.

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«Пережили ад в 22 году, выжили, спаслись… После деоккупации вернулись на родную землю. Работали, отстраивали, делали все, чтобы продлевать жизнь в родном селе. Но россияне оборвали жизнь людей, которые просто любили свою малую Родину и любили жизнь. Сергей и Ирина были добрыми и светлыми людьми, всегда встречавшими улыбками. Такие настоящие…

Они считаются без вести пропавшими, потому что их тела сильно пострадали после российского обстрела.

«Ибо идентифицировать фрагменты тел, найденных на территории АЗС после попадания российского снаряда, — невозможно. Следует ждать результатов ДНК, чтобы официально признать Ирину и Сергея погибшими», — добавил Сенчук.

Атака на Киев 8 июля — что известно

Напомним, ночью 8 июля Россия атаковала Киев ракетами, в результате чего в разных районах города возникли пожары и разрушения.

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Больше всего пострадал Святошинский район. Там загорелись административное здание и складские помещения. А в Деснянском районе из-за вражеского удара загорелись складские помещения.

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