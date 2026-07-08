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- Украина
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С утра дроны атакуют ряд областей: где объявлена опасность и куда летят БпЛА (карта)
Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы дронов.
Утром 8 июля российские беспилотники атакуют Украину. Тревога звучит в разных областях Украины. В частности, угроза долгое время существовала для Киева.
Об этом стало известно с карты тревог и данных мониторов.
В настоящее время существует угроза ударов для Одесской области. Воздушные силы предупредили о БпЛА в акватории Черного моря, которые держат курс на Одесский район, где в 07.53 объявили тревогу. По данным мониторов, в частности, дроны летят на областной центр и Биляри.
Заметим, в Киеве с 05:29 звучали сирены из-за угрозы беспилотников, фиксировавших над городом. Тревога продолжалась более 2,5 часов. — до 08:05. Практически столько же была угроза и для нескольких районов Киевской области.
Напомним, ночью Россия устроила по Украине двумя ракетами Х-31П и пятью «Искандерами». Кроме того, было запущено 169 ударных БПЛА разных типов. По данным воздушных сил, было обезврежено 139 вражеских беспилотников на севере, востоке и юге страны. Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет, а две противорадиолокационные ракеты Х-31П целей не достигли.