С утра дроны атакуют ряд областей: где объявлена опасность и куда летят БпЛА (карта)

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

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Утром 8 июля российские беспилотники атакуют Украину. Тревога звучит в разных областях Украины. В частности, угроза долгое время существовала для Киева.

Об этом стало известно с карты тревог и данных мониторов.

В настоящее время существует угроза ударов для Одесской области. Воздушные силы предупредили о БпЛА в акватории Черного моря, которые держат курс на Одесский район, где в 07.53 объявили тревогу. По данным мониторов, в частности, дроны летят на областной центр и Биляри.

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Заметим, в Киеве с 05:29 звучали сирены из-за угрозы беспилотников, фиксировавших над городом. Тревога продолжалась более 2,5 часов. — до 08:05. Практически столько же была угроза и для нескольких районов Киевской области.

Напомним, ночью Россия устроила по Украине двумя ракетами Х-31П и пятью «Искандерами». Кроме того, было запущено 169 ударных БПЛА разных типов. По данным воздушных сил, было обезврежено 139 вражеских беспилотников на севере, востоке и юге страны. Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет, а две противорадиолокационные ракеты Х-31П целей не достигли.

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