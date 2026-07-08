Ракетная атака по Харькову / © ТСН.ua

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Утром 8 июля Россия нанесла удар ракетой по жилому дому в Харькове. Попадания зафиксированы в Немышлянском районе: есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

Он отметил, что количество жертв и состояние потерпевших уточняется.

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Россияне ударили по 5-этажному дому

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, россияне ударили по пятиэтажному жилому дому. Перед тем он информировал, что было зафиксировано три попадания в Немышлянском районе.

А Терехов сообщал, что российская армия нанесла удар по Немышлянскому району еще дроном.

По последним данным от власти, известно о 9 пострадавших в результате вражеского удара. Также есть предварительная информация об одном погибшем человеке.

«Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают наши экстренные службы», — написал Синегубов.

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Тем временем мэр сообщает о десяти раненых на всех местах вражеского обстрела.

«Также есть более десяти раненых по всем местам утренних ударов, и их количество увеличивается», — добавил Терехов.

По состоянию на 09:50 известно о 15 пострадавших и одном погибшем. Такие данные сообщил мэр Терехов. А через 15 мин уточнил, что из-за удара погибли два человека, а 20 получили ранения.

Удар по АЗС

Кроме того, около 9 часов оккупанты попали ударным дроном по АЗС в Киевском районе. Из-за обстрела на месте удара пожар. Что касается пострадавших, информация пока не поступала, заметил Терехов.

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Атака по Харькову — последние новости

Напомним, ночью 8 июля в Харькове раздались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании ракет в двух районах города: Основянском и Немышлянском.

Из-за атаки ракеты в Немышлянском районе повреждено более 10 частных домов. На месте работают все соответствующие службы.

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