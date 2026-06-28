Россия ударила посреди дня по областному центру: есть "прилет" по многоэтажке - первые подробности

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В Шевченковском районе Харькова, 28 июня, зафиксировано попадание российского ударного беспилотника в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Попадание ударного дрона по многоэтажке в Шевченковском районе. Подробности выясняем», — написал он.

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Терехов добавил, что пострадали три автомобиля, в доме выбиты несколько окон.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов также подтвердил удар БПЛА.

«По предварительной информации, попадание в многоквартирный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала. Выясняем подробности», — говорится в сообщении.

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Напомним, утром Россия нанесла удар по жилым домам Запорожья, вероятно, использовав управляемые авиабомбы или ракеты.

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По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате вражеской атаки количество пострадавших возросло до 11 человек: ранения получили трое мужчин, шесть женщин и двое детей — 16-летняя девушка и 5-летний мальчик, находящийся в тяжелом состоянии. Также известно об одном погибшем.

Также ночью 28 июня в Киеве раздавались взрывы. В Воздушных силах сообщили, что российские войска нанесли удар по столице баллистическими ракетами, запущенными с территории Брянской и Курской областей РФ.

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