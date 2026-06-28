Почему нельзя вытирать волосы полотенцем после мытья: предупреждение экспертов

Мытье головы / © Pexels

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Многие после душа сразу вытирают волосы полотенцем или заворачивают их в тюрбан. Однако специалисты предупредили, что это большая ошибка. Агрессивное вытирание мокрых волос полотенцем — это сильно недооцененная причина его повреждения и истончения.

Об этом пишет Daily mail.

Эксперты объясняют, что ежедневное трение одних и тех же мест приводит к тому, что волосы там начинают ломаться, редеть и выглядеть неравномерно.

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Заделывание волос в тугой тюрбан так же вредит голове, ведь создает лишнее натяжение и трение для хрупких прядей, особенно вокруг линии роста волос.

«Когда волосы мокрые, они самые слабые, и именно в этот момент большинство людей начинают вытирать его грубым полотенцем. Как только волосы мокнут, вода разрушает водородные связки, делая их гораздо более эластичными и хрупкими. Здоровая прядь может растягиваться до 30 процентов своей длины, и для ее разрыва во влажном состоянии нужно гораздо меньше усилий», — отмечают специалисты.

Дерматологи добавляют, что большая часть повреждений происходит не во время мытья головы, а именно во время сушки.

Как правильно ломать голову

Специалисты советуют заменить плотное хлопковое полотенце на легкое полотенце из микрофибры. Это сильно уменьшит трение, которое портит кутикулу волос.

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Вот главные советы от экспертов:

Не трите волосы, а аккуратно отжимайте и промокните воду, начиная от корней и двигаясь вниз.

Избегайте слишком тугого заворачивания прядей.

Старайтесь бодрствовать с мокрыми волосами.

Используйте шелковую наволочку вместо хлопчатобумажной, потому что она более мягкая.

Как отличить ломкость от выпадения

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, с выпадением волос сталкиваются миллионы людей. Вытирание полотенцем не вызывает наследственное облысение, но они сильно портят имеющиеся волосы, из-за чего общая ситуация выглядит хуже.

Эксперты рассказали, как легко отличить поврежденные волосы от выпавших естественно:

Если волос выпал сам, у него на конце есть крошечная белая луковица. Если волосок сломался через полотенце, у него нет луковицы — он просто лопается посередине.

Если ваша расческа полна коротких фрагментов без корешков — это значит, что волосы просто обрываются из-за неправильного ухода полотенцем. Однако если вы заметили внезапное выпадение, расширение пробора или отступающую линию роста волос, эксперты советуют обязательно обратиться к специалисту.

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Напомним, время мытья головы может влиять на то, как долго волосы остаются свежими. Трихологи считают, что утреннее мытье лучше для прикорневого объема, поскольку волосы не примятятся во время сна. Вечерняя мойка требует полного высушивания феном перед сном. Чтобы волосы оставались чистыми дольше, следует мыть голову дважды за процедуру, использовать шампунь в соответствии с типом волос, не наносить кондиционер на корни и регулярно мыть расчески.

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