- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 8242
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ с утра сбросила на крупный областной центр бомбу: есть раненые, первые детали от власти (фото)
Управляемая авиабомба РФ разнесла гаражный кооператив.
Утром 8 июля российская управляемая авиабомба ударила по Запорожье. В частности, оккупанты нанесли удары по гаражному кооперативу. Пострадали мужчина и женщина.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Разрушены и повреждены здания. Ранения получили два человека — 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились за помощью врачей», — сообщил чиновник.
Кроме того, по данным чиновника, в результате атаки в областном центре без электроснабжения остались 15 342 абонента. Среди них — 14 574 бытовых и 768 юридических потребителей.
Напомним, ночью в Запорожье российская авиабомба попала в пищевое предприятие. В результате удара разрушено помещение. Ранение получил 43-летний работник предприятия.