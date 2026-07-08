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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
8242
Время на прочтение
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РФ с утра сбросила на крупный областной центр бомбу: есть раненые, первые детали от власти (фото)

Управляемая авиабомба РФ разнесла гаражный кооператив.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Удар КАБ по гаражному кооперативу

Удар КАБ по гаражному кооперативу

Утром 8 июля российская управляемая авиабомба ударила по Запорожье. В частности, оккупанты нанесли удары по гаражному кооперативу. Пострадали мужчина и женщина.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Разрушены и повреждены здания. Ранения получили два человека — 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились за помощью врачей», — сообщил чиновник.

Кроме того, по данным чиновника, в результате атаки в областном центре без электроснабжения остались 15 342 абонента. Среди них — 14 574 бытовых и 768 юридических потребителей.

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Напомним, ночью в Запорожье российская авиабомба попала в пищевое предприятие. В результате удара разрушено помещение. Ранение получил 43-летний работник предприятия.

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Дата публикации
Количество просмотров
8242
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