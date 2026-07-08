РФ с утра сбросила на крупный областной центр бомбу: есть раненые, первые детали от власти (фото)

Удар КАБ по гаражному кооперативу

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Утром 8 июля российская управляемая авиабомба ударила по Запорожье. В частности, оккупанты нанесли удары по гаражному кооперативу. Пострадали мужчина и женщина.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Разрушены и повреждены здания. Ранения получили два человека — 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились за помощью врачей», — сообщил чиновник.

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Кроме того, по данным чиновника, в результате атаки в областном центре без электроснабжения остались 15 342 абонента. Среди них — 14 574 бытовых и 768 юридических потребителей.

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Россия ударила авиабомбой по гаражному кооперативу

Напомним, ночью в Запорожье российская авиабомба попала в пищевое предприятие. В результате удара разрушено помещение. Ранение получил 43-летний работник предприятия.

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