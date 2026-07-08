ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2832
Час на прочитання
1 хв

Від ранку дрони атакують низку областей: де оголошено небезпеку і куди летять БпЛА (мапа)

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Зранку 8 липня російські безпілотники атакують Україну. Тривога лунає у різних областях України. Зокрема, загроза тривалий час існувала для Києва

Про це стало відомо з мапи тривог та даних моніторів.

Наразі існує загроза ударів для Одеської області. Повітряні сили попередили про БпЛА в акваторії Чорного моря, які тримають курс на Одеський район, де о 07:53 оголосили тривогу. За даними моніторів, зокрема дрони летять на обласний центр та Білярі.

Зауважимо, у Києві від 05:29 лунали сирени через загрозу безпілотників, які фіксували над містом. Тривога тривала понад 2,5 год. — до 08:05. Майже стільки ж існувала загроза і для кількох районів Київської області.

Нагадаємо, вночі Росія вгатила по Україні двома ракетами Х-31П та п’ятьма «Іскандерами». Крім того, було запущено 169 ударних БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил, було знешкоджено 139 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет, а дві протирадіолокаційні ракети Х-31П цілей не досягли.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2832
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie