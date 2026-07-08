Від ранку дрони атакують низку областей: де оголошено небезпеку і куди летять БпЛА (мапа)

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

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Зранку 8 липня російські безпілотники атакують Україну. Тривога лунає у різних областях України. Зокрема, загроза тривалий час існувала для Києва

Про це стало відомо з мапи тривог та даних моніторів.

Наразі існує загроза ударів для Одеської області. Повітряні сили попередили про БпЛА в акваторії Чорного моря, які тримають курс на Одеський район, де о 07:53 оголосили тривогу. За даними моніторів, зокрема дрони летять на обласний центр та Білярі.

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Зауважимо, у Києві від 05:29 лунали сирени через загрозу безпілотників, які фіксували над містом. Тривога тривала понад 2,5 год. — до 08:05. Майже стільки ж існувала загроза і для кількох районів Київської області.

Нагадаємо, вночі Росія вгатила по Україні двома ракетами Х-31П та п’ятьма «Іскандерами». Крім того, було запущено 169 ударних БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил, було знешкоджено 139 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет, а дві протирадіолокаційні ракети Х-31П цілей не досягли.

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