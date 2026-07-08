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Среди лета Европу накроет снег: синоптики рассказали, где следует ожидать аномалии
В середине июля польские Татры могут снова покрыться снегом. Из-за резкого понижения температуры на самых высоких вершинах прогнозируются снегопады.
В Польше в середине июля ожидается снег. В связи с прохождением холодного фронта в горах резко понизится температура, а на самых высоких вершинах Татр возможны снегопады и штормовой ветер.
Об этом сообщило издание inPoland.
Согласно прогнозу IMGW, в ближайшие дни погода будет больше напоминать октябрь, чем середину лета. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в Татрах, где в среду порывы ветра могут достигать 100 км/ч.
Вместе с сильным ветром в Татрах наступит и заметное похолодание. По прогнозам, температура в горах снизится примерно на 10 градусов. На вершинах Рыси и Герлах столбики термометров могут показывать около 0 °C, а в среду там прогнозируют возможный снегопад.
В то же время специалисты отмечают, что снег в высокогорье Татр в июле не является исключительным явлением. Подобные погодные условия наблюдаются почти каждый год.
Самый толстый июльский снежный покров в этом регионе был зафиксирован в 1970 году на Каспровом Верху — тогда его высота достигла 30 сантиметров.
Напомним, ранее мы сообщали, что после рекордной жары, которая уже привела к тысячам дополнительных смертей, Европа готовится к новому повышению температуры.