Українські військові і НРК / © Associated Press

Реклама

Українські бойові роботи та безпілотні системи дедалі активніше змінюють тактику ведення війни.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Видання описало один із боїв на сході Донецької області, коли російська штурмова група наблизилася до українських позицій, але зіткнулася з бойовим роботом, оснащеним вогнеметом.

Реклама

Як зазначається у матеріалі, після того як окупанти закріпилися біля лісосмуги, робот випалив суху траву навколо них, фактично створивши вогняну пастку.

За словами головного інженера 93-ї окремої механізованої бригади з позивним Маг, після цього в бій вступив кулеметний розрахунок, який ліквідував тих російських військових, що вижили.

Bloomberg зазначає, що Україна поставила собі за мету виготовити щонайменше 50 тисяч наземних роботизованих платформ до кінця цього року.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що безпілотні наземні комплекси вже стали невід’ємною частиною сучасної війни.

Реклама

«Вже неможливо уявити оборону без дронів, і те саме стосується безпілотних наземних транспортних засобів. Логістика на передовій, евакуація

поранених, бойові завдання — використання безпілотних наземних транспортних засобів зараз розширюється найшвидшими темпами», — зазначив він.

У матеріалі також згадується операція на Кінбурнській косі, проведена в липні. Тоді українські військові доставили дистанційно керованого бойового робота до узбережжя за допомогою морського безпілотника, який подолав 11 кілометрів.

«Наземний робот Wolly 7.62 був оснащений кулеметом із боєкомплектом, з якого він обстрілював позиції російських військ, змусивши їх відступити з частини узбережжя, після чого робот самознищився», — йдеться у статті.

Реклама

За словами військовослужбовця з позивним House Goblin, який запропонував використовувати цього робота у складі 123-ї окремої бригади територіальної оборони, операцію виконували чотири українські оператори, а вартість самої машини становить близько 8 тисяч доларів.

Українські посадовці зазначають, що широке застосування безпілотних систем допомагає компенсувати перевагу Росії у чисельності військ. Роботи дедалі частіше виконують логістичні завдання, евакуюють поранених і доставляють боєприпаси, зменшуючи ризики для військовослужбовців.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді наголосив, що наземні роботизовані комплекси також активно застосовуються безпосередньо у бойових діях.

«Зона, що простягається щонайменше на 25 кілометрів від лінії зіткнення, фактично є „зоною смерті“, де ризик втрат надзвичайно високий через велику кількість дронів. Тож заміна людського фактора на дрони значно зменшує втрати», — зазначив він.

Bloomberg зазначає, що через значно менші людські та економічні ресурси Україна зробила ставку на технологічну перевагу та інновації.

Водночас Росія також активно вдосконалює власні безпілотні технології. Зокрема, окупанти модернізували іранські безпілотники «Шахед», підвищивши їхню швидкість і точність, а також першими почали масово використовувати FPV-дрони на оптоволоконному керуванні, які менш вразливі до засобів радіоелектронної боротьби.

«Якщо в перші роки війни переважали танкові формування та масштабні переміщення військ, то зараз ситуація на лінії фронту на сході та півдні України в основному перебуває в стані патової ситуації, а її моніторингом займаються безпілотники, які наносять удари по будь-якій рухомій цілі», — пояснює видання.

У Bloomberg наголошують, що український досвід вже активно вивчають західні союзники. Попри те, що вступ України до НАТО поки залишається заблокованим, країни Альянсу прагнуть перейняти українські тактичні напрацювання у сфері використання дронів і роботизованих систем.

Також зазначається, що Київ уже уклав низку угод про співпрацю у сфері виробництва безпілотників із різними державами — від Саудівської Аравії до Нідерландів, а також веде переговори про нові оборонні партнерства, зокрема зі США.

У травні секретар армії США Ден Дрісколл високо оцінив українську систему управління безпілотниками.

«Вона повністю інтегрує кожен дрон, кожен датчик і кожну стрілецьку платформу в єдину мережу. Наша система цього не робить».

Bloomberg також нагадує, що 13 квітня президент України повідомив про перший випадок, коли українські військові змусили російських окупантів здатися, використовуючи лише наземні роботи та дрони.

«Майбутнє вже на передовій, і Україна його творить», — написав Зеленський у Telegram.

Колишній заступник начальника штабу армії США Джек Кін також високо оцінив цей досвід.

«Вони витіснили росіян з позиції, яку захищали люди, і зробили це без участі людей у бою», — заявив він в інтерв’ю Sky News Australia.

Раніше повідомлялося, що політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук заявив, що Росія не виступає з пропозицією припинити війну, а лише висуває умови для старту переговорного процесу.

Ми раніше інформували, що російські війська ізолюють логістику Слов’янська та Краматорська за допомогою повітряних ударів, відтворюючи кампанію, що передувала їхньому просуванню під Покровськом і Гуляйполем.

Новини партнерів