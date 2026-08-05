ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

На Україну суне небезпека: синоптики забили на сполох і попередили, які регіони "накриє" — детальний прогноз

Вплив потужного антициклону зробить Україну однією з найгарячіших країн Європи найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Associated Press

У середу, 5 серпня, Україна опиниться в епіцентрі європейської спеки через вплив сухого антициклону, а синоптики попереджають про високу температуру та надзвичайну пожежну небезпеку.

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує спекотну погоду на найближчі три дні. За її прогнозом, 5 серпня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +32…+39 градусів, подекуди ймовірно до +40 градусів, опадів не передбачається.

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Водночас Діденко зазначає, що спека почне відступати уже 7 серпня. Першими прохолоду відчують західні регіони, 8-9 серпня свіжіть пошириться до більшості областей України.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 5 серпня синоптичну ситуацію в Україні продовжуватиме визначати антициклон та сухе розпечене повітря.

За даними синоптиків, в більшості областей утримуватиметься суха та сильна спека: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35…+38 градусів. Трохи нижчими показники будуть лише на сході та північному сході країни — від +30 до +34 градусів. Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 5 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 серпня / © Укргідрометцентр

Через тривалу посуху та високі температури у період 5-6 серпня майже по всій території України утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якоюу буде погода у великих українських містах 5 серпня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie