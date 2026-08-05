Фото ілюстративне / © Associated Press

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У середу, 5 серпня, Україна опиниться в епіцентрі європейської спеки через вплив сухого антициклону, а синоптики попереджають про високу температуру та надзвичайну пожежну небезпеку.

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує спекотну погоду на найближчі три дні. За її прогнозом, 5 серпня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +32…+39 градусів, подекуди ймовірно до +40 градусів, опадів не передбачається.

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Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Водночас Діденко зазначає, що спека почне відступати уже 7 серпня. Першими прохолоду відчують західні регіони, 8-9 серпня свіжіть пошириться до більшості областей України.

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Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 5 серпня синоптичну ситуацію в Україні продовжуватиме визначати антициклон та сухе розпечене повітря.

За даними синоптиків, в більшості областей утримуватиметься суха та сильна спека: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35…+38 градусів. Трохи нижчими показники будуть лише на сході та північному сході країни — від +30 до +34 градусів. Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 5 серпня / © Укргідрометцентр

Через тривалу посуху та високі температури у період 5-6 серпня майже по всій території України утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якоюу буде погода у великих українських містах 5 серпня.

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