Путін перетворює Москву на багатошарову цитадель: OSINT-аналітики розкрили деталі

Путін розбудовує ППО у Москві / © Associated Press

Реклама

За даними OSINT-аналітиків, Володимир Путін будує фортецю у самому серці Росії, а Москва буквально на очах перетворюється на багатошарову цитадель. Навколо Москви вже звели чотири кільця протиповітряної оборони. Найбільше з них — зовнішнє — майже готове.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Путін будує захищену фортецю у Москві

Всього за кілька місяців у Підмосков’ї спорудили понад 20 нових веж під комплекси ППО «Панцирь».

Реклама

Перше кільце оборони розгорнуто в радіусі близько 40 кілометрів. Окремі вогневі позиції облаштували поруч з нафтопереробними заводами, електропідстанціями, аеропортом «Внуково» та біля резиденції Путіна.

Самі ж комплекси ППО розміщують навіть на дахах будинків у самому місті.

Загалом у Московській області дослідники нарахували орієнтовно 250 позицій ППО та радіолокаційних станцій. Однак аналітики припускають, що насправді їх уже понад 350.

Тим часом іншим російським регіонам похизуватися нічим. У них відбирають увесь захист на користь Москви та Путіна.

Реклама

Попри таку безпрецедентну щільність ППО у Москві та її околицях, це не рятує від регулярних ударів українських далекобійних безпілотників.

Фото: розташування ППО у Москві

РФ хоче підключити ЗАЕС до російської енергосистеми

Нагадаємо, Росія продовжує спроби інтегрувати окуповану Запорізьку АЕС до власної енергосистеми та мереж на захоплених територіях України. За даними аналізу супутникових знімків Greenpeace Україна, від січня до липня 2026 року тривало будівництво нової високовольтної ЛЕП між Мелітополем і Генічеськом для перепідключення станції до окупованих регіонів і Криму.

Хоча роботи майже завершили у травні, їх ускладнили удари українських безпілотників, зокрема по підстанції в Генічеську. В організації наголошують, що Москва прагне повністю від’єднати ЗАЕС від України, відновити роботу реакторів для забезпечення окупованих територій, військової логістики та у перспективі — передачі електроенергії до РФ.

Ядерні ризики залишаються високими. Особливу небезпеку становлять ймовірні перебої в електропостачанні та системах охолодження реакторів і басейнів із відпрацьованим паливом, що може спричинити викид радіоактивних речовин.

Реклама

Новини партнерів