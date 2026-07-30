Трамп втрутився в «пекельні санкції» проти Росії: законопроєкт опинився під загрозою

Конгрес США / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп запропонував доповнити законопроєкт про посилення санкцій проти Росії новими митами щодо Ірану. Ініціатива може ускладнити переговори в Конгресі та відтермінувати ухвалення документа.

Про це повідомляє Politico.

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Законопроєкт, одним з авторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, наблизився до розгляду в Сенаті. Під час процедурного голосування його підтримали 86 сенаторів, 12 виступили проти.

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Водночас швидке ухвалення документа залишається під питанням. Сенаторам необхідно погодити поправки до початку серпневої перерви, а Палата представників зможе повернутися до розгляду лише у вересні.

Що запропонував Трамп

Законопроєкт передбачає можливість запровадження мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв. Трамп запропонував додати аналогічні заходи щодо країн, які купують нафту в Ірану.

«Я хотів би, щоб вони додали Іран до переліку країн, на які поширюватимуться мита, а не лише санкції. Я вважаю, що це важливо. Саме цього хотів Ліндсі», — сказав президент США.

За даними Politico, ця пропозиція може ускладнити ухвалення законопроєкту, оскільки положення про мита вже викликало занепокоєння серед частини демократів і республіканців.

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Критики побоюються, що документ надасть Білому дому додаткові повноваження для застосування тарифів не лише проти противників США, а й проти партнерів.

Сенатор-республіканець Ренд Пол, який голосував проти законопроєкту, наполягає на поправці, що обмежила б повноваження Трампа щодо запровадження мит.

Зміни можуть вплинути на позицію Білого дому

Голова Комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш застеріг, що нові поправки можуть поставити під загрозу остаточне схвалення документа президентом.

Раніше Білий дім погодився з чинною редакцією законопроєкту, тому суттєві зміни можуть вплинути на позицію Трампа.

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Водночас сенатор Роджер Вікер заявив, що довіряє обіцянці президента підтримати документ. За його словами, головною проблемою буде отримання достатньої підтримки в Палаті представників.

Демократи побоюються нових тарифних повноважень

Конгресмен-демократ Річард Ніл і сенатор Рон Вайден розкритикували положення, яке розширює можливості президента запроваджувати мита.

Вони заявили, що надання Трампу додаткових тарифних повноважень може бути небезпечним з огляду на його попередню торговельну політику.

Представник Демократичної партії Грегорі Мікс також виступив проти створення для президента «троянського коня» для нових мит, однак заявив про готовність до переговорів щодо компромісу.

Одна зі співавторок документа, сенаторка Джин Шахін, висловила сподівання, що законодавці зможуть узгодити суперечливі положення. Вона вважає, що частина противників законопроєкту могла неправильно зрозуміти масштаби тарифних повноважень.

У Києві очікують на ухвалення санкцій

Заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця заявив, що санкції мають важливе значення для обмеження здатності Росії продовжувати війну, хоча для їхнього повного впливу знадобиться час.

У Києві позитивно оцінили результат голосування в Сенаті, однак шлях законопроєкту до остаточного ухвалення залишається складним. За оцінками джерел Politico, його можуть ухвалити обидві палати та передати на підпис президенту до кінця року.

Раніше Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану.

Нагадаємо, що Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом.

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