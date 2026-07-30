"Тріщини" в Кремлі: аналітики пояснили, коли для режиму Путіна почнуться справжні проблеми

Коли у Путіна почнуться проблеми / © pexels.com

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На думку аналітиків, Кремль дійшов до межі, яка може стати початком кінця системи Володимира Путіна. Утім, дослідження New Eurasian Strategic Center (NEST) свідчить про інше: Росія досі демонструє високу стійкість, а справжнє випробування для неї розпочнеться зовсім в інший момент.

Про це пише Die Welt.

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У кремлівських стінах завиднілися «тріщини»: коли у РФ можуть початися проблеми

Коли в лютому 2022 року РФ розпочала повномасштабну війну проти України, Захід відповів санкціями. Тоді панувало переконання, що агресор не витримає такого тиску, а рубль швидко перетвориться на «раббл» — з англійської «сміття» чи «уламки».

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Західні союзники продовжують підтримувати Україну, навіть більше, ніж того очікували у Кремлі. Щобільше, тепер Україна завдає РФ болісних ударів по глибокому тилу. Останніми тижнями наслідки цих дій на собі відчули й пересічні росіяни: атаки на НПЗ спровокували дефіцит бензину, а в суспільстві ростуть побоювання щодо нової хвилі мобілізації після вересневих виборів до Держдуми.

Проте, попри численні санкції, втрати та удари з повітря, режим здається стабільним. На замовлення Пентагону аналітичний центр NEST з офісами в Лондоні та Вашингтоні, де працюють переважно російські експерти-емігранти, дослідив потенційні загрози для системи Путіна у звіті «Тріщини в стіні Кремля».

«Останнім часом дається взнаки, що деякі західні столиці вже вважають, ніби в Росії почалося щось, що може призвести до падіння режиму», — зазначає один з авторів звіту, Джон Лоф.

За його словами, цей документ є також «спробою остудити ентузіазм, який панує в деяких західних столицях щодо реальних загроз для режиму Путіна».

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У дослідженні підтвердили, що російська економіка та політична система доволі життєздатні та переходять до фази ще більшої стабілізації. Наразі єдиним ймовірним сценарієм руйнування режиму автори називають смерть або важку хворобу диктатора.

Слабкі місця в адміністрації, армії та силовому апараті є, але вони не критичні, якщо не спрацює фатальна комбінація чинників.

Російський економіст в екзилі Сергій Алексашенко закликав Захід не розраховувати на повалення режиму через виклики економіки РФ.

У NEST виокремили дві причини стійкості ринку РФ: відсутність жорсткого регулювання цін та невитрачання коштів на підтримку курсу рубля при падінні. Опора на ринкові механізми допомогла амортизувати удари санкцій.

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Нафта і газ залишаються головним експортом, але в бюджеті на 2026 рік вони становлять лише близько 17% доходів. Кремль суттєво підняв податки, що перекрили кілька дірок.

Своєю чергою, високі виплати для російських окупантів та компенсації родинам загиблих парадоксально стимулюють внутрішній ринок. З макроекономічного погляду, гроші в руках молодих військових працюють ефективніше за пенсії, адже вони активніше їх витрачають.

Справжнім випробуванням для економіки РФ стане саме закінчення війни: згортання гігантських оборонних видатків загрожує рецесією, а падіння доходів населення підірве споживання. Справжні ризики для РФ можуть розпочатися, якщо Кремль захоче регулювати ціни, вводити картки на продукти або почне перерозподіляти ресурси.

Росіяни не бояться економічних проблем — єдиним страхом є мобілізація. При цьому завершення війни в Україні несе нову загрозу для РФ — стрімке зростання злочинності.

Рупори Кремля бунтують і вимагають правди

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що формує уявлення про ситуацію на фронті в Україні на основі даних від командування, спецслужб, чиновників та окремих блогерів. За словами диктатора, він особисто аналізує отриману інформацію, хоча й визнає, що публічні джерела можуть містити «інформаційне сміття».

Утім, як зазначає Інститут вивчення війни, російські військові блогери критикують командування РФ за систематичну брехню про нібито успішні наступи. Вони повідомляють про складне становище на більшості ділянок фронту та зазначають, що командувачі відправляють підрозділи на штурми, спираючись на хибні дані про лінію фронту.

Кремль залучив до співпраці низку відомих мілблогерів, які поширюють сфабриковані наративи про «перемоги».

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