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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Культовое платье Уитни Хьюстон может оказаться в частной коллекции — его выставили на аукцион

Этому наряду 38 лет, и он может обрести новую жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон / © Getty Images

Аукционный дом Julien’s Auctions проведёт распродажу вещей выдающейся американской певицы Уитни Хьюстон. Среди лотов будут представлены вечерняя и верхняя одежда, сценические наряды и другие вещи звезды.

Одним из самых ярких лотов представленной коллекции стало ярко-розовое мини-платье с воланами, которое Уитни надевала на сцену во время церемонии American Music Awards 1988 года в Лос-Анджелесе.

Уитни Хьюстон / © Getty Images

Уитни Хьюстон / © Getty Images

Платье имеет рельефную драпированную фактуру по всей длине, корсетный вырез в форме сердца, асимметричный волан вдоль юбки и большой текстильный цветок с одной стороны.

Уитни Хьюстон / © Getty Images

Уитни Хьюстон / © Getty Images

Платье создано дизайнером Mignon Anne Marie Gabalis в Нью-Йорке.

Платье Уитни Хьюстон / фото: Julien’s Auctions

Платье Уитни Хьюстон / фото: Julien’s Auctions

В тот вечер Хьюстон дважды выступила на церемонии: один раз сольно, а второй — вместе с матерью Сисси и братом Гарри Хьюстоном. Певица также получила две награды: в номинации «Любимая поп/рок-исполнительница» и за «Любимый поп/рок-сингл» за песню I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me).

Особенность этого аукциона заключается в том, что 100% выручки от продажи платья будет перечислено в благотворительный фонд The Whitney E. Houston Legacy Foundation.

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