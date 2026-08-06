Смерть младенцев разоблачила черный рынок суррогатного материнства в Киеве: детали от полиции (фото)

Полицейские разоблачили схему незаконного суррогатного материнства / © Национальная полиция Украины

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Правоохранители разоблачили незаконное суррогатное материнство в Киеве, организаторы которого привлекли женщину к участию в условиях финансовых трудностей. Из-за медицинских нарушений рожденная преждевременно двойня умерла в больнице.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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По данным правоохранителей, руководитель киевского частного медицинского центра привлек украинку в программу суррогатного материнства для иностранных супругов. Женщина согласилась на участие в программе, находясь в затруднительном положении из-за отсутствия работы и финансовых проблем.

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Отмечается, что украинке не сообщили о предусмотренных договором штрафных санкциях, которые достигали десятков тысяч долларов, а также о существенных ограничениях свободы передвижения.

После проведения необходимой процедуры женщина забеременела двойней. Роды прошли преждевременно, а новорожденные дети впоследствии умерли в медицинском учреждении.

Следователи выяснили, что у иностранных супругов не было медицинских показаний, которые в соответствии с украинским законодательством дают право на использование вспомогательных репродуктивных технологий. При этом подозреваемый допустил пару к участию в программе, не обеспечив проведение обязательного медобследования в порядке, определенном законодательством.

Чтобы собрать доказательства, правоохранители провели серию обысков в медицинских учреждениях, местах проживания фигурантов дела, а также в транспорте, которым они пользовались.

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Правоохранители задержали мужчину, объявили ему подозрение в вербовке человека с целью эксплуатации путем обмана и использования его уязвимого состояния. По данным следствия, преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. В то же время, суд определил альтернативу в виде залога в размере 15 млн грн.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Полицейские разоблачили схему незаконного суррогатного материнства (9 фото) © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления причастности других участников схемы к совершению уголовного правонарушения и подготовки сообщений им о подозрении.

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Напомним, из Германии экстрадировали украинку, продававшую в составе преступной группы младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства. Участники схемы подыскивали малообеспеченных женщин для рождения детей иностранцам, оценивая такие «услуги» в 70 тыс. евро за ребенка, тогда как суррогатным матерям обещали всего 12 тыс. евро.

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