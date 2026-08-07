Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили, какие области скоро накроет сильная непогода (карта)

Погода в Украине / © ТСН

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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды 8 августа в большинстве регионов. Из-за непогоды может усложниться работа транспорта, коммунальщиков и других служб.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода 8 августа — что прогнозируют синоптики

По данным Укргидрометцентра, 8 августа в Украине ожидаются грозы. В ночные часы значительные дожди пройдут в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях, а днем ненастье охватит Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.

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Кроме того, днем в отдельных районах, за исключением западных и большинства северных областей, прогнозируется град и шквалы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. Из-за погодных условий объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — отметили в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / © Укргидрометцентр

Погода в Украине — последние новости

Напомним, 7 августа в Киевской и столице будет удерживаться сильная жара до +38, однако уже во второй половине дня погода стремительно изменится из-за приближения грозового фронта со ливнями, градом и шквальным ветром.

Раньше мы писали, что в Украине 7 августа погода будет неоднородной.

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