Птахи падають з неба: як одне з найспекотніших міст світу виживає за температури понад 48 градусів

Найспекотніше місто. Фото: BTWImages/Shutterstock

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Коли термометр на світанку в місті показує 30 градусів тепла, важко навіть уявити, якою нестерпною стане погода після обіду. Проте для мешканців міста Банда на півночі Індії це вже стало частиною суворої літньої рутини. Цього року температура повітря тут перетнула позначку в 48 градусів Цельсія, а екстремальна спека почала серйозно загрожувати не лише людям, а й усьому живому навколо.

Життя в ритмі світанку: як екстремальна погода змінює звички

За словами відомого дослідника клімату Максиміліано Еррери, у 2026 році місто Банда кілька разів ставало найспекотнішим місцем на всій планеті. У ці дні саме тут фіксували найвищу температуру серед усіх метеостанцій світу.

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Така аномальна погода змусила продавців, вантажників та інших працівників на місцевих ринках адаптуватися до нових реалій. Робочий день тут розпочинається ще задовго до світанку, о четвертій ранку, коли повітря здається відносно свіжим при тридцяти градусах тепла. Люди намагаються виконати всі важкі завдання до настання полудня, оскільки перебування під палючим сонцем у розпал дня становить смертельну небезпеку для здоров’я.

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Ситуацію критично ускладнюють аварійні чи планові відключення електроенергії. У такі хвилини стельові вентилятори зупиняються, і бетонні стіни квартир перетворюються на справжні печі. Щоб вижити, місцеві жителі рятуються водою, ховаються в тіні та повністю завмирають у найспекотніші години доби.

Як птахи масово гигнуть через аномальні температури в Індії

Страждають від погодних аномалій і представники дикої природи. За свідченнями очевидців та місцевих мешканців, під час найпотужніших хвиль спеки знесилені птахи просто падають із неба через зневоднення та перегрів.

Аби врятувати пернатих мешканців, місцевий охоронець природи Шобхарам Кашьяп разом із командою волонтерів розгорнули масштабну ініціативу. Вони встановили понад 15 тисяч штучних шпаківень та розклали по всьому місту глиняні миски з чистою водою, щоб птахи могли в утомумувати спрагу та рятуватися від спекотного сонця.

І вночі також без прохолоди

Головна небезпека тривалої аномалії полягає в тому, що спека не відпускає людей навіть після заходу сонця. Накопичене за довгий день тепло будівлі продовжують інтенсивно випромінювати протягом кількох годин поспіль. Через це тисячі людей змушені залишати духоту своїх домівок і спати просто на вулицях або на відкритих платформах залізничних станцій у пошуках хоча б мінімального руху повітря. Відсутність нічного охолодження виснажує організм, не даючи йому відновитися, через що місцеві лікарні постійно переповнені пацієнтами з тепловими ударами, сильним зневодненням та розладами здоров’я.

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Місцева влада намагається протистояти кризі, розгортаючи охолоджувальні пункти, забезпечуючи громадян пакетами для регідратації та приводячи медичні заклади в підвищену готовність. Проте, як зазначає індійський кліматолог Абхіянт Тіварі, проблема полягає не лише в традиційній для регіону спеці, а в її стрімко зростаючій інтенсивності, тривалості та кількості людей, які опиняються в зоні смертельного ризику через глобальні зміни клімату.

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