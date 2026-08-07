Атака дронів на Москву / © ТСН.ua

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Удари по Москві можуть суттєво вплинути на настрої росіян і спровокувати нову хвилю виїзду за кордон, адже для багатьох жителів РФ саме столиця досі залишається останнім місцем, яке вони вважають безпечним.

Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников у своєму відеоблозі, фрагмент якого опублікував на Facebook.

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За словами Портникова, президент РФ Володимир Путін насамперед зацікавлений у захисті найбільших російських міст, а не тимчасово окупованих українських територій.

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«Він точно не хоче захищати Донецьк і Севастополь», — зазначив журналіст.

Водночас Портников вважає, що можливе розширення ударів по Москві може кардинально змінити поведінку російських громадян. Якщо мешканці прикордонних регіонів Росії досі сприймають столицю як місце, куди можна переїхати, рятуючись від небезпеки, то атаки безпосередньо на Москву й Санкт-Петербург, на його думку, здатні зруйнувати це уявлення.

Як пояснив оглядач, жителі таких регіонів, як Бєлгородська область, можуть вважати Москву «спонсором безпеки» та найкращим місцем для проживання. Однак якщо під ударами опиняться вже найбільші міста країни, дедалі більше людей робитимуть висновок, що безпечніше залишити Росію.

«Якщо будуть ще й удари по Москві, то це збільшить кількість москвичів, які будуть вирішувати, що треба виїжджати за кордон», — наголосив Портников.

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Водночас журналіст зазначив, що, на його переконання, ознаки такого процесу вже помітні.

«Я бачу ці ознаки вже зараз», — додав він, припустивши, що в разі подальшого погіршення безпекової ситуації в російській столиці масштаби еміграції можуть зрости.

Нагадаємо, 4 серпня під час атаки дронів на Московську та Ленінградську області РФ сталися вибухи. Нові атаки були націлені на складські приміщення російського маркетплейсу Wildberries.

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